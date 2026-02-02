중국풍으로 꾸며진 매장에 기모노 입은 직원…서경덕 “한국 문화 이해도 낮아”

독일 한 자동차 판매 업체 SNS 화면. 사진=서경덕 교수 SNS 갈무리

독일의 한 자동차 판매 업체가 기아 대리점을 오픈하며 일본 전통 의상인 '기모노'가 등장한 이벤트를 펼쳤다. 이 해프닝은 기아와는 무관한 것으로 파악됐다.

서경덕 성신여대 교수가 2일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에 따르면 독을 기아 딜러사는 최근 독일 슈베린에 기아 대리점 오픈을 기념해 이벤트를 진행했다.

해당 대리점은 기아가 한국 브랜드임을 알리고자 이벤트를 기획한 것으로 파악됐는데, 공개된 영상에는 '한국적인 장식으로 꾸몄다'고 설명하면서도 엉뚱하게 기모노를 입은 여성들이 등장한다.

또 매장의 전체적인 분위기는 중국풍과 용 등으로 장식해 독일 시민들에게 오해를 불러일으켰다.

서 교수는 "(이런 사실을) 독일 거주 누리꾼의 제보를 통해 알게 됐다"며 "이번 행사는 기아차가 잘못한 것이 아니다. 현지 업체의 한국 문화에 대한 이해도가 떨어져 벌어진 일이라고 볼 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "최근 독일 국민 마트로 불리는 '알디'에서 자사 홈페이지에 한국 김치를 '일본 김치'로 소개해 큰 논란이 됐다"며 "지속되는 독일 업체들의 한국 문화 왜곡에 대해 비난만 할 것이 아니라 우리가 먼저 제대로 알릴 수 있도록 더 노력해야 할 것"이라고 강조했다.

