아덴 조 "차은우 옹호할 의도 없어, 사적 마음 공적으로 확산돼 유감"

한국계 미국인 배우 아덴 조(Arden Cho)와 가수 차은우. 아덴 조 인스타그램

한국계 미국인 배우 아덴 조(Arden Cho)가 '탈세 의혹'을 받고있는 차은우를 옹호한 데 대해 해명했다.

아덴조는 최근 200억원 대 탈세와 도피성 입대 의혹 등으로 논란의 중심에 서 있는 차은우를 응원하는 메시지로 여론의 질타를 받았다.

현재 차은우는 모친 법인을 통해 탈세한 의혹을 받고 있으며, 서울지방국세청은 지난해 상반기 차은우를 상대로 고강도 세무조사를 진행, 200억원이 넘는 소득세 추징을 통보했다.

이에 소속사 판타지오는 지난해 8월 추징금 82억원을 부과 받았고, 차은우는 국세청 결정에 불복해 과세 전 적부심사를 청구한 상태다.

이같은 상황 속에서 아덴 조는 지난달 27일 차은우가 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 장문의 사과문에 "항상 너를 지지한다, 동생. 파이팅"(Always supporting you dongseng, Hwaiting!)이라는 댓글을 달았다.

지난달 27일 차은우가 자신을 둘러싼 의혹과 관련해 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 장문의 사과문에 아덴 조(Arden Cho)가 남긴 응원의 댓글. 차은우 인스타그램

이를 본 해외 팬들은 공감과 지지의 댓글을 남겼지만, 국내 팬들은 "눈치 챙겨라", "우리나라 세금 문제인데 왜 외국인이 응원하고 있냐", "탈세가 얼마나 심각한 문제인지 모르는 것 같다" 등 날선 비판을 보였다.

논란이 거세지자 아덴 조 측은 지난 달 30일 한 인터뷰에서 "최근 논란이 된 글은 개인적인 친분에서 나온 위로의 표현이었을 뿐"이라며 "그분의 행위를 옹호할 의도는 전혀 없었다"고 전했다.

더불어 "사적인 마음이 공적으로 확산 돼 유감스럽다. 앞으로 신중하겠다"고 밝혔다.

한편, 아덴 조는 한국계 미국인 배우로 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(약칭 케데헌)'에서 루미의 목소리로 활약했다. 차은우와는 '케이팝 데몬 헌터스(약칭 케데헌)' 속 듀엣곡 '프리(free)' 커버를 함께한 바 있다.

또 그녀는 케이팝 데몬 헌터스로 '2025년 아시아 아티스트 어워즈 AAA 베스트 보이스 퍼포먼스상'을 수상한 바 있다.

