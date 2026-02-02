대출 막으니 “국평만 더 튀었다”… 강남 18억·강북 11억 ‘역대급’ [수민이가 궁금해요]

지난달 한강 이남 11개구의 중소형 아파트값 평균이 18억원을 넘어섰다는 조사가 나왔다. 한강 이북 14개구 중소형 아파트값 평균은 11억원을 넘었다. 서울 지역 아파트 전세가율(매매가 대비 전세가 비율)은 역대 최저로 떨어졌다.

2일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 지난 1월 한강 이남 11개구(강남·서초·송파·강동·양천·강서·영등포·동작·관악·구로·금천구)의 중소형(전용면적 60㎡ 초과∼85㎡ 이하) 아파트값은 평균 18억269만원으로 집계됐다. 지난해 12월(17억8561만원)보다 0.96% 상승한 것으로, 서울 중소형 면적 아파트 처음으로 18억원을 돌파했다.

지난 1월 29일 서울시내 부동산에 매물정보가 붙어있다. 뉴시스

서울 서초구 방배동 삼호한숲 전용 84.87㎡는 지난달 27일 18억1000만원(4층)에 팔렸다. 같은 단지·면적 종전 최고가였던 2023년 5월 2일 15억2000만원(11층) 대비 약 3억원 오른 금액이다. 서울 강동구 명일동 삼익그린2차 전용 84.755㎡는 지난달 26일 매매 가격이 처음으로 20억원(8층)을 찍었다.

작년 10월 중순 동일 면적이 각각 19억1000만원(3층), 19억5000만원(2층)으로 19억원대에 잇달아 계약된 이후 약 3개월 만에 20억원을 돌파한 것이다.

우리은행 남혁우 부동산연구원은 “상급지 갈아타기 수요가 여전한 가운데, 대형보다는 상대적으로 가격 부담이 적고 대출을 더 받을 수 있는 중소형 면적을 선택하는 수요가 증가하고 있다”고 설명했다.

지난해 6·27 대책으로 수도권 주택담보대출 한도가 최대 6억원으로 제한된 데 이어, 10·15 대책에서는 주담대 한도가 15억원 이하의 주택에서 6억원, 15억 초과∼25억원 이하의 주택에서 4억원, 25억원 초과 주택에서 2억원으로 규제가 더욱 강화했다.

지난달 한강 이북 14개구(종로·중·용산·성동·광진·동대문·중랑·성북·강북·도봉·노원·은평·서대문·마포구)의 중소형 아파트 평균가는 11억419만원으로, 작년 12월(10억9천510만원)보다 0.83% 오르며 11억원을 처음으로 넘어섰다.

1일 서울시 송파구 올림픽로 롯데 월드 타워 서울스카이 전망대에서 아파트 등 주택 단지가 보이고 있다. 뉴스1

서울 노원구 공릉동 태릉해링턴플레이스 전용 84.98㎡의 경우 지난달 20일 11억9500만원(12층)에 계약되며 이 면적 역대 최고가를 경신했다. 지난해 11월에 계약된 종전 최고가인 11억6000만원(15층)보다 3500만원 높아진 금액이다. 서울 은평구 수색동 DMC파인시티자이 전용 74.78㎡는 지난달 14일 12억9300만원(2층)에 손바뀜했다.

한편 서울 주요 지역 아파트의 전세가율(매매가 대비 전세가 비율)이 역대 최저로 떨어진 것으로 나타났다. 정부의 고강도 규제에도 매매 가격이 빠르게 올렸던데다 전세시장에서는 세입자들의 계약갱신청구권 사용이 빈번해지면서 가격 상승 폭이 제한된 영향으로 풀이된다.

KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 지난달 서울 아파트 전세가율은 50.92%을 기록했다. 2023년 5월 50.87%를 기록한 뒤, 2년 8개월만에 가장 낮은 수치다. 월별 추이를 보면 2025년 1월 54.06% 이후 1년 내내 하락세다.

