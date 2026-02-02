전현무 “결혼 보다 이혼이 더 즐거운 것”

KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀' 화면 캡처

방송인 전현무가 결혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.

1일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 KBS 신입 아나운서의 합평회가 진행되는 장면이 방송됐다.

김숙은 전현무에게 "아나운서 시절 한 달에 한 번 씩 징계를 받았다는 게 사실인가"라고 물었다.

이에 전현무는 "계절마다 징계를 받았다"면서 "하루는 라디오 뉴스를 할 때인데 생방송 직전 피자와 콜라를 너무 먹었던 거다. 결국 생방송 중 트림을 하고 시말서를 썼다. ‘생방송 중에 다시는 트림을 하지 않겠다’고 적었다"고 고백했다.

이날 방송에선 아나운서들의 3분 스피치가 진행됐다. 아나운서들은 주제 하나만 두고 3분 동안 이야기를 풀어냈다.

스튜디오에선 아나운서 선배 전현무가 결혼을 주제로 1분 스피치를 했다. 전현무는 "기원전 2000년 전 고대 메소포타피마 문명의 수메르인들은 '결혼은 즐거운 것이다. 하지만 이혼을 더 즐거운 것이다'. 무려 4000년의 세월동안 인류가 풀어내지 못한 게 결혼"이라고 했다.

그러면서 "결혼은 해야 할까요? 예나 지금이나 신중하게 해야 하는 거다. 저도 급하게 하지 않겠다. 신중하게 고민하고 결혼 소식을 '사당귀'로 알리겠다"고 말해 박수를 받았다.

한편 최근 방송인 박나래, 유튜버 입짧은햇님 및 그룹 샤이니의 멤버 키가 모두 '주사 이모' 이 모 씨에게 진료받아 '불법 의료 행위' 의혹으로 활동을 중단했다.

'주사 이모' 의혹이 확산하는 가운데 박나래, 키와 함께 '나 혼자 산다'에 출연하는 전현무의 과거 방송 장면이 다시금 주목받았다. 전현무 측은 불법 의료 행위가 아니었다면서, '주사 이모' 의혹과는 선을 그었다.

