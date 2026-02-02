오전까지 전국 폭설…서울·인천·경기 3~10㎝

월요일 2일은 오전까지 전국 대부분 지역에 강하고 많은 눈이 내리겠다. 전국 대부분 대체로 흐리다가 점차 맑아지겠으나 전라권과 제주도는 대체로 흐리겠다.

기상청은 이날 "중부지방과 전북, 전남 서부, 경북 북부내륙에 눈이 내리겠다"고 예보했다.

이어 "늦은 새벽부터 오전 사이 전남권과 경상권에, 늦은 새벽부터 오후 사이 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다"며 "내린 비 또는 눈은 전국 대부분 지역에서 오전에 그치겠으나 제주도는 오후까지 이어지겠다"고 덧붙였다.

예상 적설량은 ▲서울·인천·경기 3~10㎝ ▲서해5도 2~7㎝ ▲강원 내륙산지 5~10㎝ ▲강원 동해안 1㎝ 안팎 ▲대전·세종·충남·충북 3~8㎝ ▲전북·전남 동부내륙 3~8㎝ ▲광주·전남 1~5㎝ ▲울릉도·독도 5~10㎝ ▲경북 남서내륙·북부내륙·북동산지, 경남 서부내륙 2~7㎝ ▲경북 중부내륙 1~5㎝ ▲대구·경북 남동내륙·경북 동해안, 경남 중부내륙 1~3㎝ ▲부산·울산·경남 1㎝ 미만 ▲제주도 산지 1~5㎝다.

예상 강수량은 ▲서울·인천·경기 5㎜ 안팎 ▲서해5도 5㎜ 미만 ▲강원 산지 5~10㎜ ▲강원 내륙 5㎜ 안팎 ▲강원 동해안 1㎜ 안팎 ▲충북 5㎜ 안팎 ▲대전·세종·충남 5㎜ 미만 ▲광주·전남·전북 5㎜ 미만 ▲울릉도·독도 5~10㎜ ▲경북 내륙·북동산지·경남 서부내륙 5㎜ 미만 ▲대구·경북 남동내륙·경북 동해안·경남 중부내륙 1㎜ 안팎 ▲부산·울산·경남 1㎜ 미만 ▲제주도 5㎜ 미만이다.

기상청은 많은 눈으로 대설특보를 발표할 가능성이 있겠다며 눈으로 인한 피해가 없도록 안전에 주의하길 당부했다.

제주도를 제외한 전국 대부분 지역에 건조특보가 발효된 가운데 대기가 매우 건조하겠다.

특히 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야겠다.

아침 최저기온은 -10~0도, 낮 최고기온은 -1~7도를 오르내리며 평년(최저 -12~0도, 최고 1~8도)과 비슷하겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -5도, 인천 -5도, 수원 -5도, 춘천 -9도, 강릉 -3도, 청주 -3도, 대전 -4도, 전주 -3도, 광주 -2도, 대구 -5도, 부산 0도, 제주 3도다.

낮 최고기온은 서울 1도, 인천 0도, 수원 1도, 춘천 1도, 강릉 4도, 청주 2도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 4도, 대구 4도, 부산 6도, 제주 8도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '보통' 수준이 예상된다. 다만 수도권·충남은 아침까지, 강원 영서·대전·세종·충북·호남권은 오전까지, 영남권·제주권은 오전부터 이른 오후까지 '나쁨' 수준을 보이겠다.

