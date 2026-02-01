2월 행정통합 법안 심사… 단체장 소속별 속도차

여야가 6·3 지방선거를 앞두고 앞다퉈 행정통합 특별법을 발의한 가운데 이달부터 본격 법안 심사가 시작된다. 다만 지역별 지방자치단체장 소속에 따라 심사 과정에서 진통을 겪을 수 있다는 관측이 나온다.



더불어민주당 한정애 정책위의장은 1일 국회에서 기자간담회를 갖고 “행정통합이 급물살을 타서 법안이 제출됐다”며 “2월 초에는 본격적인 법안 논의가 이뤄질 전망”이라고 말했다. 대전·충남은 여야 모두 통합 특별법을 발의했고, 광주·전남과 대구·경북은 각각 민주당과 국민의힘이 특별법을 발의한 상태다.

더불어민주당 한정애 정책위의장이 1일 국회에서 열린 기자간담회에서 정책 추진 방향에 대해 말하고 있다. 연합뉴스

민주당은 당론으로 발의한 대전·충남과 광주·전남 통합 특별법을 최대한 빨리 통과시키겠다고 강조했다. 설 전까지 소관 상임위인 행정안전위원회에서 정부와 협의해 법안을 조정하고, 2월 내 본회의에서 처리하겠다는 계획이다. 다가오는 지방선거에서 통합시장을 뽑고 7월1일 통합 특별시를 출범시키기 위해서다.



관건은 여야 협상이다. 단체장이 모두 민주당 소속인 광주·전남은 통합 논의가 수월하게 진행되는 반면, 국민의힘이 단체장인 대전·충남은 진통을 겪고 있다. 국민의힘이 정부·여당의 대전·충남 통합 특별법안에 대해 “대통령 공약 홍보 수단”이라며 제동을 걸고 있기 때문이다. 국민의힘은 대전·충남 통합 특별법을 민주당(지난달 30일)보다 빠른 지난해 9월 발의했지만, 정부·여당 안은 지원책이 4년 한시적이고 실질적인 권한 이양이 불가능해 통합 취지에 반한다며 반대하고 있다.



국민의힘이 행정통합 논의 주도권을 뺏기지 않으려는 셈범으로 풀이된다. 국민의힘은 대구·경북 통합 논의를 주도하고 있고, 최근 부산·경남 통합 논의에도 불을 지폈다. 국민의힘 소속 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사, 이철우 경북지사, 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사 등은 2일 연석회의를 열고 광역자치단체 통합을 논의할 것으로 알려졌다.

