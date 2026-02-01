밤부터 2일 오전까지 전국 '대설'…월요일 출근길 비상

월요일인 2일 전국 대부분의 지역에 많은 눈이 내려 출근길에 비상이 걸리겠다.



1일 기상청에 따르면 기압골의 영향으로 이날 밤부터 수도권과 강원내륙·산지에 눈이 내리기 시작해 2일 새벽부터 전국 대부분의 지역으로 확대되겠다.

폭설 속 출근길. 연합뉴스

기상청은 이날 밤부터 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다며 서울(오후 9시)을 포함한 전국 대부분 지역에 대설 예비특보를 발령했다.



지역별로 시간당 1∼3㎝, 일부는 5㎝ 안팎으로 많은 눈이 집중적으로 내려 대설특보까지 발령되는 곳이 있을 것으로 예상된다.



수도권과 강원도는 이날 늦은 밤부터 월요일 새벽까지 시간당 1∼3㎝, 일부는 5㎝ 이상의 많은 눈이 내리겠다.



눈구름이 남하하며 충청권은 월요일 새벽부터 시간당 1∼3㎝, 곳에 따라 5㎝까지 내리겠고, 전라권과 경상서부는 월요일 아침부터 오전까지 시간당 1∼3㎝ 내리겠다.



예상 적설은 수도권은 3∼10㎝, 강원내륙·산지 5∼10㎝(산지 15㎝ 이상), 충청권 3∼8㎝, 전북 2∼7㎝, 전남권 1∼5㎝, 울릉도·독도 5∼10㎝, 경상 서부 2∼7cm, 경북중부내륙 1∼5cm, 대구·경북남동내륙·경북동해안과 경남중부내륙 1∼3cm, 제주도 1∼5㎝다.



전국 아침 최저 기온은 -10도에서 0도, 최고 기온은 -1도에서 7도로 예보됐다.



많은 눈이 내린 이후 아침에 영하권 추위가 예고된 만큼, 빙판길과 살얼음에 각별히 주의해야 한다. 특히 출근 시간 전부터 많은 양의 눈이 쌓여있을 것으로 예상되기 때문에 출근길에 대한 대비가 필요하겠다.



눈은 수도권과 충남권은 2일 새벽, 그 밖의 전국은 오전 중 대부분 그치겠다. 제주도는 눈이 낮까지 내리다 그치겠다.

<연합>

