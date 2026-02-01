애도 끝 민주 합당 파열음 재분출… 혁신당 “집안 정리부터”

이해찬 전 국무총리 장례 기간 이견 표출을 자제했던 더불어민주당이 조국혁신당과의 합당을 둘러싸고 당 안팎에서 다시 파열음이 커지고 있다. 6·3지방선거를 앞두고 합당을 둘러싼 갈등은 수면 위로 떠오를 수밖에 없다.



2일 열리는 민주당 최고위원회의에서 비당권파 최고위원들의 정청래 대표를 겨냥한 공개발언이 예상되고 민주당 초선 의원 모임인 ‘더민초’도 이 전 총리 장례 기간 순연했던 모임을 같은 날 개최하며 당권파와 비당권파 간 갈등은 더 커질 전망이다. 혁신당에서는 민주당을 향해 “집안 싸움부터 해결하라”며 합당에 불쾌감을 드러냈다.

◆애도기간 종료, 고개드는 ‘반대론’



민주당 한준호 의원은 1일 국회에서 기자회견을 열고 합당에 대해 “충분한 숙의 없는 통합은 결코 통합으로 완성되지 않는다”며 “충분한 숙의 없는 통합은 또 다른 분열의 시작”이라며 합당 논의 중단을 촉구했다. 정 대표에게 제안하고자 기자회견을 자처했다는 한 의원은 △합당이 6·3 지방선거 승리에 도움이 된다는 객관적 근거와 지표가 무엇인지 △후보 연대, 정책 연대 등 다양한 협력 방식이 있음에도 왜 합당이어야 하는지 △왜 지금이어야 하는지 세 질문에 당원과 국민에게 충분한 설명이 있어야 한다고 지적했다. 한 의원은 기자회견 뒤 “일단 거둬들이고 국민과 당원에게 충분히 설명할 시간을 가진 뒤에 의심을 불러일으키지 않는 선에서 지방선거 다음에 (합당 논의를) 하면 되지 않느냐”고 반문했다.



이 전 총리 추모기간이 끝나며 민주당 비당권파 의원들도 합당에 반대한다는 의견을 드러내고 있다. 다만 그동안의 비판이 정 대표의 사전 숙의 과정을 거치지 않은 데 대한 절차적인 문제 제기가 많았다면 혁신당을 향한 비판도 고개를 들기 시작했다. 합당 발표 과정의 비민주성을 들며 공개적으로 반대해온 대표 인물인 이언주 최고위원은 이날 페이스북에 “조국혁신당은 토지공개념을 핵심 정책으로 내세우고 있고 조국 대표 역시 이를 강하게 추진하겠다는 의지를 밝혔는데, 이는 사유재산권을 보장한 헌법정신과 충돌 소지가 크고 이미 성숙한 자본주의 사회인 오늘의 대한민국 현실과도 맞지 않는다”며 “시대착오적”이라고 적었다.



채현일 의원은 페이스북에 “혁신당이 강조하는 ‘개혁 DNA’가 합당의 선결조건이느냐”며 “‘어떤 경우에도 정치인 조국이 사라져선 안 된다’는 기조가 합당의 전제인가”라고 되물었다. 채 의원은 “합당 논의가 특정 인물의 정치적 입지를 보존하기 위한 수단으로 오해받는 순간, 그 부담은 고스란히 민주당과 이재명정부가 짊어지게 된다”며 혁신당을 향한 불쾌감을 드러냈다.



채 의원의 이 같은 입장은 앞서 혁신당 황운하 의원의 발언에서 시작됐다. 황 의원은 지난달 29일 BBS라디오 인터뷰에서 “조 대표가 공동대표로 (민주당에) 참여해야만 (혁신)당의 독자적 가치·비전 등이 유지될 수 있다”고 말했고 당직자 고용 승계까지 주장했다. 이후 혁신당은 개인 의견이라고 선을 그었지만 민주당과 합당 협상력을 높이기 위한 신경전이 심화하는 모습이다.



민주당 관계자는 통화에서 “합당 반대 얘기는 자연스러운 과정”이라며 “4일 최고위에서 합당 로드맵을 어떻게 할지 보고하고 설 연휴 이후 논의가 본격화될 것”이라고 말했다.

◆혁신당 “집안 정리부터”



민주당 내 내홍이 심화하면서 혁신당은 민주당 내부 정리부터 선결된 뒤 합당 논의를 시작할 수 있다는 입장이다. 혁신당 이해민 사무총장은 이날 기자회견을 열고 “가짜뉴스와 비방으로 내부 문제를 외부로 전이시키지 말아 달라”며 “우당에 대한 최소한의 격을 갖추고, 어떻게 하면 국민께 더 신뢰받는 통합의 길을 제시할지 본질적인 고민에 집중해 달라”고 밝혔다. 조 대표가 정 대표와 사전에 협의했다는 ‘밀약설’이나 당 지지율 하락 때문에 합당을 바란다는 주장에 신뢰와 예의가 결여된 제안이라고 지적한 것이다.



이 사무총장은 현 상태를 “전화가 와서 받았는데 말은 안 들리고 소음만 지지직 나는 상태”라 빗대며 “정책과 가치를 바라보는 논의가 아니라 내부 갈등으로 가는 논의가 같은 정치인으로서 면목이 없다”고 말했다. 합당이 필요하다고 보는지에 대해서도 “국민이 양당 논의 과정을 지켜보면서 의견을 가질 것”이라고 에둘러 표했다. 혁신당으로서는 민주당이 합당 결론을 어떻게 낼지 모르는 상황에서 먼저 합당에 찬반 입장을 밝히기 어려운 만큼 대외적인 입장은 관망하는 것으로 풀이된다.

