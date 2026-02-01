밤새 ‘펑펑’… 수도권 최대 10㎝ 눈폭탄

월요일인 2일 오전까지 전국 곳곳에 많은 눈이 내리면서 아침 출근길 혼잡에 유의할 필요가 있겠다.
1일 기상청은 랴오둥반도 부근 기압골 영향으로 구름대가 발달하면서 이날 밤부터 경기북부와 강원북부에 눈이 내리기 시작할 것으로 예보했다.
차차 전국으로 확대해 2일 오전까지 눈이 내리겠다. 충남서해안과 전라서해안, 남해안, 제주는 눈 대신 비가 올 수 있다.
기상청은 2일 출근 시간 전에 많은 눈이 내려 쌓일 수 있다고 경고했다.
수도권과 강원내륙·산지는 1일 밤에서 2일 새벽 사이, 충청은 2일 새벽, 호남과 경남서부는 2일 아침부터 오전 사이 시간당 1∼3㎝씩 눈이 쏟아질 때가 있겠다. 경상서부를 제외한 지역엔 시간당 5㎝씩 ‘눈폭탄’이 떨어지기도 하겠다.
예상 적설은 강원내륙·산지 5~10㎝(산지 최고 15㎝ 이상), 울릉도와 독도 5~10㎝, 수도권 3~10㎝, 충청 3~8㎝, 서해5도와 전북·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙 2~7㎝, 광주·전남·경북중부내륙·제주도산지 1~5㎝, 대구·경북남동내륙·경북동해안·경남중부내륙 1~3㎝, 강원동해안 1㎝ 안팎, 부산·울산·경남(서부내륙·중부내륙 제외) 1㎝ 미만이다.
전국 2일 예상 아침 최저기온은 -10∼0도다. 내린 눈이 바로 얼면서 길을 빙판으로 만들 수 있으니 안전에 유의해야겠다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지