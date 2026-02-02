한국 대기업 대졸 초임, 일본·대만보다 ↑

한국 대기업의 대졸 초임이 일본·대만보다 40%가량 높다는 분석이 나왔다.



한국경영자총협회(경총)가 1일 발표한 ‘한·일·대만 대졸 초임 국제비교와 시사점’ 보고서에 따르면 한국 대기업 대졸 초임은 일본보다 41.3%, 대만보다 37.0% 높은 것으로 나타났다.

사진=한국경영자총협회 제공

한·일 대졸 초임은 기업 규모와 관계없이 한국이 모두 높았고 기업 규모가 커질수록 격차가 확대됐다. 대졸 초임 평균은 한국은 4만6111달러, 일본 3만7047달러로 우리가 일본보다 24.5% 높았다. 특히 대기업은 한국(500인 이상) 5만5161달러, 일본(1000인 이상) 3만9039달러로 격차가 41.3%에 달했다.



소기업(10∼99인) 대졸 초임을 100으로 정했을 때 일본 중기업 임금은 104.7, 대기업 114.3이었고, 한국 중기업은 111.9, 대기업은 133.4였다. 대·중·소 기업 간 임금 격차가 한국이 일본보다 크게 나타난 것이다.



대만과의 비교에서도 한국 대졸 초임은 평균 4만2160달러로 대만(2만9877달러)보다 41.1% 높았다.



하상우 경총 경제조사본부장은 “한국은 높은 대졸 초임에 연공성이 강한 임금체계가 결합하고 노조의 일률적·고율 임금 인상 요구가 더해지면서 대기업 고임금 구조가 굳어지고 있다”면서 “65세 법정 정년연장은 직무·성과 중심 임금체계 확산 등 노동시장 제반 여건을 조성한 후 신중하게 검토돼야 한다”고 말했다.

