[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 2일 (월요일) 금전융통은 이씨·안씨·조씨에게 부탁하세요

96년생 강박관념에서 벗어나 자신의 세계를 추구하라. 84년생 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다. 72년생 부동산매매운은 서북방으로 추진하시요. 60년생 나 하나면 된다는 생각에서 벗어나라. 48년생 아는 것은 타인에게 알려주는 것이 선인이다. 36년생 두 번 세 번 불러보고 아니면 포기하자.

97년생 계획도 실천하지 않는다면 백해무익하다. 85년생 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 73년생 금전융통은 이씨 안씨 조씨에 부탁하시요. 61년생 소득은 혼자서 노력한다고 발생하는 것은 아니다. 49년생 취하기에는 벅차고 남 주기에는 아깝다. 37년생 자기자리가 아닌 곳에 앉자니 바늘방석이다.

98년생 집안이 소란하면 밖으로 나가지 마라. 86년생 무슨 일이든 잡음은 생기기 마련이다. 74년생 아파트 빌라 주택매매는 남서방으로 추진하세요. 62년생 고즈넉한 분위기가 이어지는 운세다. 50년생 남의 허물을 덮어주는 일에 힘써라. 38년생 안장이 튼튼한 말을 타고 달리니 피곤하지 않다.

99년생 힘든 고비가 두렵지 않다면 성장할 것이다. 87년생 조금은 느린 속도를 유지하는 것이 좋다. 75년생 점포매매는 서북방으로 추진하시요. 63년생 주위에서 나를 찾고 응하니 좋은 일이 많다. 51년생 어려운 문제가 생각보다 쉽게 해결된다. 39년생 남의 모자람을 돕는다면 그 이익이 적지 않다.

00년생 다양한 색상으로 조화를 이루어라. 88년생 순탄한 국면에 접어들었다. 76년생 큰물에서 비좁은 물로 옮기면 답답하다. 64년생 금전융통은 오후에 지인과 도움을 구하세요. 52년생 심신의 고단함을 속으로 삭여라. 40년생 상대방의 의견을 듣고 나서 입장표명해도 된다. 28년생 한 번 결심하면 끊임없이 추진해야 한다.

01년생 인연은 그리 멀리 있지 않다. 89년생 크고 작은 일들이 잦지만 걱정은 마라. 77년생 남의 입장을 대변하는 것은 힘들다. 65년생 토지 땅 부지매매는 조만간 가능성이 높다. 53년생 자신의 생각과 현실적인 여건이 달라도 고민하지 마라. 41년생 자손에 경사가 있으니 마음은 구름 위에 있다. 29년생 어디를 목표로 할지 모두 망설이고 있다.

02년생 사람들 틈에서 빠져나오자. 90년생 자신을 채찍질하는 것이 도움이 된다. 78년생 조화를 이루지 못하면 모든 것이 허사다. 66년생 아파트 주택매매는 서북방으로 추진하시요. 54년생 비 오는 날에 짚신 팔러나가는 행동과 같다. 42년생 흉한 소문은 바람처럼 불어왔다가 사라진다. 30년생 일의 기쁨을 알면 한가지에 전력할 수 있다.

03년생 금전을 잃어버릴까 걱정된다. 91년생 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 79년생 이성적으로 판단하고 행동하면 잘 풀린다. 67년생 금전융통은 서북방으로 진출하면 가능하다. 55년생 주고받는 일에 익숙해지면 대가를 바란다. 43년생 직접 확인하는 것이 가장 좋은 방법이다. 31년생 체계적인 계획이라면 일사천리로 풀린다.

04년생 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자. 92년생 자기 목소리를 상대방보다 낮추어야 한다. 80년생 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘들다. 68년생 상가 건물매매는 동북방에 진출하여 추진하시요. 56년생 강직한 성격의 소유자는 시련을 맞는다. 44년생 손재수가 있으니 외출은 자제하라. 32년생 계획의 과정을 점검하고 미흡한 점은 보완해라.

05년생 기대하지 않았던 계약이 성사된다. 93년생 급하고 바쁘게 움직이지 마라. 81년생 크게 소리치면 의미를 전달하기 힘들다. 69년생 점포매매는 동북방으로 추진하시요. 57년생 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 45년생 악성루머에 일일이 대응할 필요는 없다. 33년생 자식 때문에 걱정하면 근본적인 해결책을 찾아라.

06년생 일에 확실한 능력을 보일 때다. 94년생 악의적인 소문에 의해 피해를 일을 수 있다. 82년생 부적절한 관계는 빨리 정리해라. 70년생 금전융통은 오후에 지인을 만나 부탁하시요. 58년생 남에게 굽히면서 자존심만 내세우지 마라. 46년생 가재대신 게라는 생각은 자제하라. 34년생 현재는 조화를 이룬다는 것은 쉽지 않다.

95년생 상대의 분위기에 압도당하지 말라. 83년생 난감한 상황에 빠질 수 있으니 과신은 금물이다. 71년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하시요. 59년생 사심을 버리고 군중 속으로 들어가라. 47년생 자기과시욕이 강하면 화를 자초하기 쉽다. 35년생 방심하는 순간 모든 것이 날아갈 수 있다.

백운철학원

