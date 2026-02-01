‘징계’로 한국 떠난 선수들, 동지에서 적으로!

2014 소치 동계올림픽 당시 쇼트트랙 한국 국가대표였던 안현수가 빅토르 안이라는 이름으로 러시아 국기를 가슴에 단 채 한국 선수들을 제치고 3관왕에 올랐을 때 많은 국민이 안타까워했다. 다가올 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 비슷한 장면이 연출될 수 있다. 징계로 인해 국가대표 자격을 박탈당한 선수들이 다른 나라로 귀화해 올림픽에서 한국 선수들과 메달을 놓고 경쟁을 펼치기 때문이다.

린샤오쥔(왼쪽), 김민석

대표적인 선수가 중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔(한국명 임효준)이다. 린샤오쥔은 2018 평창 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m에서 금메달을 땄으나 2019년 6월 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹으로부터 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다. 그는 강제추행 혐의와 관련해 무죄를 선고받아 명예를 회복했지만, 재판 과정에서 2022 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 중국 귀화를 택했다.



다만 린샤오쥔은 국제올림픽위원회(IOC)의 국적변경 규정에 따라 베이징 올림픽 출전이 무산됐고 이번 대회가 귀화 후 출전하는 첫 올림픽이 됐다. 린샤오쥔은 2025∼2026시즌 월드투어 3차 대회 남자 500m에서 은메달을 따는 등 여전히 경쟁력을 보여주고 있다.



2018 평창과 2022 베이징 대회 스피드 스케이팅 남자 1500m에서 동메달을 차지하는 등 한국 빙속 중장거리 간판이었던 김민석도 헝가리 국가대표로 밀라노에 온다. 김민석은 2022년 7월 충북 진천선수촌에서 음주운전 사고를 내 대한체육회로부터 2년의 국가대표 자격 정지 처분을 받았다. 김민석은 2024년 헝가리 빙상 대표팀 한국인 지도자인 이철원 코치로부터 귀화 제의를 받고 이에 응했다. 김민석은 2025∼2026시즌 월드컵 1~4차 대회 남자 1500m에서 한 차례 톱10에 들었을 뿐 메달 획득엔 실패했다.



김민석과 함께 헝가리로 귀화한 쇼트트랙 문원준도 이번 올림픽에 출전한다.



올림픽 출전을 위해 귀화를 시도했다가 무산된 사연도 있다. 쇼트트랙 김효진은 2019년 호주 유학길에 올라 유학생 신분으로 호주 국가대표로 활동했고, 이번 동계올림픽 출전권을 획득했다. 그러나 호주 국적을 취득하는 데 실패해 결국 올림픽 무대를 밟지 못하게 됐다.

