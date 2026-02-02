[이코노 브리핑] 홍콩ELS 판매 증권사 6곳 과태료 32억 외

홍콩ELS 판매 증권사 6곳 과태료 32억

금융감독원이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매를 한 증권사 5곳에 과태료 32억원을 부과했다. 1일 금융권에 따르면 금감원은 최근 KB증권에 16억8000만원, NH투자증권 9억8000만원, 미래에셋·한국투자·삼성증권에는 각각 약 1억원의 과태료 처분을 했다. 고난도 금융상품 판매 시 녹취 의무를 지키지 않거나 직원의 휴대전화로 온라인 가입을 유도하는 등 절차를 위반했다는 이유다. KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일 등 은행권의 ELS 불완전판매는 제재 절차가 진행 중이다.

KB금융, ‘K엔비디아’ 육성 펀드 결성

KB금융그룹이 ‘K엔비디아’에 도전하는 인공지능(AI)·로보틱스·우주·양자 분야 등의 혁신 기업을 지원하기 위해 1600억원 규모의 ‘케이비 딥테크 스케일업 펀드’를 결성했다고 1일 밝혔다. 이 펀드 재원은 한국 모태펀드의 출자금 750억원에 KB국민은행·KB증권·KB손해보험·KB인베스트먼트 등 KB금융 계열사의 출자금 850억원을 더해 마련됐다.

정부, 설 명절 한우 최대 50% 할인행사

농림축산식품부는 설 명절을 앞두고 2일부터 15일까지 농·축협 하나로마트, 대형마트와 주요 온라인몰 등에서 정상가 대비 최대 50% 할인해주는 ‘소(牛)프라이즈 대한민국 한우고기 할인행사’를 실시한다. 품목은 소비자 선호도와 수요가 많은 등심을 비롯해 양지·설도 등 불고기·국거리류다. 1++등급에서 2등급까지 다양하게 구성했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지