이광재, 강원지사 불출마 선언…우상호 "고맙다"

6·3 지방선거에서 강원도지사 후보로 거론된 이광재 전 강원지사가 1일 불출마를 선언했다. 우상호 전 정무수석은 어려운 결단을 해준 이 전 지사에게 고맙다고 했다.

이 전 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘더 단단하고, 묵직하게 나아가겠다’는 제목의 글을 올리고 “강원도지사 선거에서 우상호 수석 승리를 돕겠다. 혼자 가는 길보다는 함께 가는 길을 택하겠다”고 썼다.

우상호 전 청와대 정무수석(왼쪽)과 이광재 전 강원도지사. 뉴스1

그는 “지금 절실한 것은 개인의 앞길이 아니고 국가”라며 “이재명 정부 집권 1년 만에 치러지는 지방선거를 반드시 승리해야 나라가 안정된다”고 말했다. 이어 “그러려면 무엇보다 집권 민주당의 강고한 단합이 필요하다”며 “저부터 실마리를 풀겠다”고 덧붙였다.

이 전 지사는 “노무현 대통령께서 안전한 종로 대신 험지인 부산에서 도전했듯이 저도 더 어려운 길을 택하겠다”며 “바보 노무현과 함께했던 이광재가 바보의 길을 당당하게 가겠다”고 선언했다.

우 전 수석은 뒤이어 자신의 SNS에 “이 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해 고마운 마음을 전한다”며 “김대중, 노무현 정부 이래 국가 균형 발전의 노력을 멈추지 않았고 그 선두에서 이 전 지사가 강원도에 흘린 땀을 기억하는 많은 주민들이 있다는 것을 곳곳에서 확인한 바 있다”고 했다.

그러면서 “그럼에도 저와 함께 가는 길을 선택해준 것은 이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 알기 때문에 무거운 책임을 느낀다”며 “이 결단이 결코 쉽지 않은 일이라는 것을 잘 알기에 고마운 마음 잊지 않고 꼭 보답하겠다는 마음으로 살겠다”고 말했다.

연세대 81학번(우 전 수석)·83학번(이 전 지사)인 두 사람은 1980년대 민주화 운동을 함께 한 '86그룹'의 주축이자 정치적 동지 관계다.

정청래 대표는 이 전 지사의 불출마 소식이 전해지자 페이스북 글을 통해 "살신성인, 선당후사의 통 큰 결단에 경의를 표한다"며 "지방선거 승리를 위해 대동단결"이라고 강조했다.

