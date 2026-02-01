몬스타엑스 월드투어 서울 공연, 1일 온라인 라이브로 생중계

몬스타엑스(MONSTA X). 한윤종 기자

오늘 오후 4시 열리는 몬스타엑스(MONSTA X)의 월드 투어 서울 공연이 비욘드 라이브를 통해 글로벌 생중계 된다.

스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 1일 오후 4시 서울 구로구 KSPO DOME에서 열리는 '2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스'(2026 MONSTA X WORLD TOUR 'THE X : NEXUS')'의 서울 마지막 공연이 온라인 생중계를 통해 전 세계에 송출된다.

이번 공연은 글로벌 송출 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통해 온라인 유료 생중계를 진행, 현장을 찾지 못하는 팬들과도 함께하며 공연장의 뜨거운 열기를 실시간으로 전할 예정이다.

'2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스'(2026 MONSTA X WORLD TOUR 'THE X : NEXUS')' 포스터. 스타쉽엔터테인먼트

한편, 몬스타엑스는 지난 30일부터 3일간 월드투어 '더 엑스 : 넥서스'(THE X : NEXUS)를 진행했으며, 이번 서울 공연은 4년 만에 개최하는 단독 월드투어의 첫 포문을 여는 자리다.

특히, 이번 월드투어는 멤버 아이엠(I.M)의 군입대를 앞두고 완전체로 함께하는 마지막 공연인만큼, 몬스타엑스 멤버와 팬들에게 의미있는 자리가 될 전망이다.

이번 월드투어 마지막 서울 공연은 데뷔 10주년을 맞은 몬스타엑스의 서사를 한 데 모은 세트리스트와 멤버들 각자의 스페셜 솔로 스테이지까지 다채롭게 꾸며질 예정이다.

몬스타엑스는 이번 서울 공연을 마무리하고 아시아, 라틴 아메리카 등 글로벌 주요 도시에서 월드 투어의 열기를 이어갈 예정이다.

