중기부, 과장 인사…“서열파괴·성과중심”

중소벤처기업부는 국정과제의 성과를 끌어 올리고 중소·벤처기업과 소상공인의 성장을 지원하기 위해 오는 2일자로 과장급 인사 단행한다고 1일 밝혔다.

한성숙 중소벤처기업부 장관. 뉴스1

인사의 핵심은 ‘연공 서열 파괴’와 ‘성과 중심 인재 등용’이다. 본부 과장의 40% 이상을 80년대생으로 배치하고 1989년생으로 30대인 김승택, 김혜남 서기관을 각각 혁신행정담당관, 소상공인성장촉진과장으로 발탁했다.

이 밖에 성과를 입증하고 실무 지식을 쌓은 ‘실전형 인재’를 전진 배치했다.

다음은 중기부 과장급 인사.



◆승진 △혁신행정담당관 김승택 △기술개발과장 정세환 △소상공인성장촉진과장 김혜남 △강원지방중소벤처기업청장 서종필 ◆전보 △대전세종지방중소벤처기업청장 박승록 △전략분석개발과장 김민수 △중소기업인공지능확산추진단장 곽재경 △투자관리감독과장 황선희 △특구지원과장 박혜영 △지역상권과장 신재경 △전통시장과장 윤준구 △사업영역조정과장 정의경 △인천지방중소벤처기업청장 이순석 △서울지방중소벤처기업청 지역정책과장 이종택 △대구경북지방중소벤처기업청 지역정책과장 이상전 △광주전남지방중소벤처기업청 지역정책과장 정승국

