보이스피싱 신고 ‘1394’로 통합…‘일상(13)을 구(9)하는 사(4)람들’

보이스피싱 통합 신고가 이달부터 대표번호 ‘1394’로 운영된다. ‘일상(13)을 구(9)하는 사(4)람들’이라는 의미가 담겼다.

경찰청은 ‘전기통신금융사기(보이스피싱) 통합대응단’이 1일부터 통합 신고 대표번호 1394를 운영한다고 밝혔다. 기존에는 1566-1188을 통해 보이스피싱 상담·제보를 접수했는데 외우기가 어렵고 스팸 전화 또는 광고성 번호 같다는 지적이 있었기 때문이다.

사진=연합

통합대응단이 과학기술정보통신부로부터 부여받은 특수번호 1394는 일상을 구하는 사람들이라는 의미가 담겼다. 1394로 전화하면 보이스피싱 관련 피해 상담부터 전화번호·사이트 제보, 관계기관 연계조치 등 통합지원을 받을 수 있다. 피싱에 사용된 번호는 차단조치가 이뤄진다.

피싱 피해가 발생한 긴급 상황일 때는 112를 통해서도 대처할 수 있다. 통합대응단은 국민 혼란을 줄이기 위해 기존 번호도 병행 사용할 예정이다.

경찰청은 지난해 9월 통합대응단 신고센터가 24시간 운영을 시작한 이후 상담 건수가 전년 동기 대비 23% 증가한 11만2972건으로 집계됐다고 설명했다.

통합대응단 관계자는 “앞으로도 관계부처 및 민간과 긴밀히 협력해 전기통신금융사기 피해를 사전에 차단하고 국민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

