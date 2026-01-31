“일요일 나들이 가세요”…내일 낮부 영상 기온 회복 [내일날씨]

2월의 첫날인 내일(1일)은 낮부터 기온이 서서히 오르며 추위가 한층 누그러질 전망이다.

지난 27일 추운 날씨가 이어진 가운데 강원 속초시 도문동에서 한 어린이가 얼음 썰매를 체험해 보고 있다. 연합뉴스

31일 기상청에 따르면 오는 1일 수도권과 강원도는 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 그 밖의 전국은 대체로 흐리다가 충청권은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 맑아질 것으로 보인다.

또 전날(31일) 늦은 밤부터 이날 정오 사이에 충남권과 충북남부, 전북, 전남서해안, 제주도 산지를 중심으로 눈이 내리는 곳이 있겠다.

인천·경기 남서부와 충남 북부 서해안은 전날부터, 인천·경기 남부와 충북 중·북부, 전남(서해안 제외) 등지에는 새벽부터 정오 사이 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

산지를 제외한 제주 지역에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지거나 눈이 날릴 전망이다.

아침 최저기온은 -13~-1도로 예상된다. △서울 -7도 △인천 -6도 △수원 -8도 △춘천 -12도 △강릉 -4도 △청주 -6도 △대전 -6도 △전주 -4도 △광주 -2도 △대구 -4도 △부산 -1도 △울산 -2도 △제주 4도다.

낮 최고기온은 0~7도로 예측된다. △서울 2도 △인천 1도 △수원 2도 △춘천 2도 △강릉 4도 △청주 3도 △대전 4도 △전주 4도 △광주 5도 △대구 5도 △부산 7도 △울산 6도 △제주 8도다.

바다 물결은 서해, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다. 미세먼지는 ‘보통’ 수준으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지