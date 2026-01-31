김남일 "야구 비하발언 깊이 반성, 잘못했다" 결국 무릎 꿇었다

JTBC '예스맨'

전 축구선수 김남일이 야구 종목을 비하하는 발언에 대해 사과했다.

김남일은 지난 지난 24일 방송된 JTBC 예능프로그램 '예스맨'에 출연해 전 야구선수 국가대표인 윤석민에게 "솔직히 축구 말고는, 특히 야구는 스포츠라고 생각하지 않는다"고 거친 발언을 내뱉었다.

이에 윤석민은 우리나라 야구 관중이 1200만 명이다. 국내 리그만 따지면 축구보다 훨씬 많다"고 반박했다.

이후 온라인 상에서는 대중과, 축구, 야구 팬들 간의 설전이 벌어졌고, 김남일은 해당 발언으로 논란의 도마 위에 올랐다.

이에 김남일은 지난 30일 공개된 JTBC '예스맨'이 유튜브 채널 영상에서 윤석민과 대중을 향해 "1200만명 관중이 부러워서 그랬던 것 같다. 그런 발언을 한 데 깊이 반성한다. 제가 잘못했다. 좋게 봐달라"고 사과했다.

여기에 더해 당시 방송에서 김남일에 발언에 공감하는 반응을 보였던 전 농구선수 하승진, 전 테니스선수 이형택도 "미안하다"며 무릎을 꿇었다.

하지만 윤석민은 "하지 말라니까. 내가 이 정도인지 최근에 알았다"고 웃으며 받아쳤다.

그러자 김남일은 "처음부터 1200만명 팬이 뒤에 있다고 얘 해줬어야 하지 않느냐. 요새 잠을 못 잤다"며 후회하는 모습을 보였다.

하승진은 "오해를 안 했으면 좋겠다. 우리끼리 사이가 좋고, 서로의 스포츠를 존중한다"며 "포맷 자체가 물고 뜯고 하다 보니, 나도 욕심을 내서 재미있는 얘기를 만들려고 한 것 같다. 넘지 말아야 할 선을 넘어서 불쾌감을 줘 죄송하다. 야구를 정말 사랑한다"고 해명했다.

이형택도 "방송을 기분 나쁘게 본 분들이 많은 것 같아서 진심으로 사과드린다. 앞으로 저의 발언 하나하나 신경 써서 할 것"이라고 약속했다.

JTBC '예스맨'은 스포츠 스타 선수들이 예능에 출연해 자신의 예능 경쟁력을 검증받는 생존형 예능 서바이벌 프로그램으로 매주 토요일 오후 7시 10분 방송된다.

