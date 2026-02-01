“방에서 피웠는데 폐 딱딱해진다고?”…중국 방향제서 ‘가습기 살균제’ 나왔다

중국 쇼핑몰에서 파는 방향제 제품 일부에서 ‘가습기 살균제 참사’를 일으켰던 성분이 대거 검출됐다.

테무에서 판매한 인센스스틱에서 가습기 살균제 참사 원인이 된 독성 물질이 검출됐다. SBS 보도화면 캡처

1일 기후에너지환경부에 따르면 지난해 알리익스프레스, 테무 등 해외 온라인 유통사에서 무작위로 추출한 3876개 제품의 안전성 조사를 진행한 결과 563개(14.5%) 제품이 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인됐다.

안전성 조사를 실시한 제품은 방향제·세정제 등 생활화학제품 2000개, 귀걸이·목걸이 등 금속장신구 1536개, 오토바이 브레이크 패드 등 석면함유우려제품 340개였는데 이 중 563개 제품(생활화학제품 357개·금속장신구 149개·석면함유우려제품 57개)에서 문제가 확인됐다.

인센스스틱 등 방향제를 조사한 결과 115개 제품에서 가습기 살균제 참사 원인 물질이 다량으로 나왔다.

테무에서 판매한 라벤다 향을 내는 인센스스틱의 경우 클로로메틸이소치아졸리논(CMIT)이 1㎏당 498㎎, 메틸이소치아졸리논(MIT)이 169㎎ 검출됐는데, 가습기 살균제와 비교하면 4배 이상 많은 양이었다.

CMIT와 MIT는 살균 보존제로 쓰이는데, 2011년 수십명의 목숨을 앗아간 가습기 살균제 참사 원인 물질이었다. 천식이나 호흡곤란을 유발하는 독성 물질로, 심하면 폐가 딱딱해지거나 폐 섬유화가 나타날 수 있다. 이 성분들은 방·차량 등 밀폐된 공간에서 불에 태우면 기화해 바로 호흡기로 들어가게 된다. 국내에서는 해당 물질이 방향제에 1mg도 들어가선 안 된다. 사용 자체가 금지된 물질이다.

알리익스프레스에서 판매한 탈취제에선 포름알데히드가 안전기준치를 초과하거나 MIT가 검출됐다. 포름알데히드는 호흡기 및 피부 알레르기를 일으키고 고농도에 노출되면 암을 유발할 수 있다.

테무에서 판매한 방향제에서 가습기살균제 성분인 CMIT·MIT가 검출됐다. 기후에너지환경부 제공

금속 장신구에서는 납과 카드뮴이 다량 검출됐다. 알리익스프레스에서 판매한 귀걸이에서는 함량 기준을 초과한 납(1.407%)이 검출됐고, 또 다른 귀걸이에서는 카드뮴(35.7%) 성분이 확인됐다. 금속장신구에 대한 국내 함량 기준은 납 0.009% 이하, 카드뮴 0.1% 미만이다.

쿠팡에서 판매한 여성용 팔찌에서는 납과 카드뮴이 각각 3.371%, 84.5% 검출됐고 반지에서도 카드뮴(89.7%) 기준치를 초과한 제품이 확인됐다.

석면이 들어간 제품도 판매됐다. 석면 함유 제품에 대한 국내 함량 기준은 석면 1% 이하이지만, 알리익스프레스에서 판매한 오토바이 브레이크 패드에서는 백석면 20%가 검출됐다.

기후부는 해당 제품에 대한 정보를 초록누리, 석면관리종합정보망, 소비자24에 등록하고 해외 온라인 유통사에 해당 제품의 판매 차단을 요청했다. 또 국내 반입이 차단되도록 관세청에 협조를 요청했다.

소비자 주의도 요구된다. 국내 제품은 화학제품안전법에 따라 안전기준 적합 확인을 받고, 신고번호를 받은 뒤 제품 라벨에 표기하고 유통하도록 돼 있다. 제품을 구매할 때 안전기준 적합 확인 마크, 신고번호 등의 유무를 확인할 필요가 있다. 인센스스틱의 경우 밀폐된 장소에서의 사용을 자제하고 발생한 연기를 직접 흡입하지 않도록 주의해야 한다.

재작년 4~12월 이번과 같은 방식으로 진행된 조사에서는 1148개 중 155개 제품이 국내 안전 기준에 맞지 않는 것으로 나타난 바 있다. 기후부는 올해는 4250개 제품에 대해 안전성을 조사할 계획이다.

