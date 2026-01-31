“엄마, 다시 만나요”…‘나홀로집에’ 케빈 母역 캐서린 오하라 별세

영화 ‘나홀로 집에’ 시리즈에서 주인공 케빈의 엄마 역할을 맡았던 에미상 수상 배우 캐서린 오하라가 별세했다. 향년 71세.

영화 ‘나 홀로 집에’ 스틸컷 캡처

30일(현지시간) AP통신 등에 따르면 오하라는 이날 미국 로스앤젤레스 자택에서 투병 끝에 세상을 떠났다. 소속사 CAA는 정확한 사인은 공개하지 않았다.

캐나다 출신의 코미디 배우인 그는 1970년대 토론토 코미디 극단 ‘세컨드 시티’에서 연기 생활을 시작했다. 이후 할리우드에 진출해 팀 버튼 감독의 ‘비틀쥬스’(1988) 등에서 개성 있는 조연으로 활약했다.

특히 1990년에 개봉한 영화 ‘나홀로 집에’에서 아들 케빈을 두고 여행을 떠났다는 사실을 깨닫고 아들에게 되돌아가려 하는 어머니 역할을 맡아 대중적인 인기를 얻었다. 2015년에는 시트콤 ‘시트 크릭 패밀리’에서 모이라 로즈 역을 맡아 제2의 전성기를 맞았으며, 이 역할로 에미상 여우주연상을 받기도 했다. 최근에는 HBO 드라마 ‘더 라스트 오브 어스’ 시즌2에 출연했다.

캐서린 오하라. AP연합뉴스

고인의 별세 소식에 동료 배우들의 추모도 이어지고 있다.

‘나홀로 집에’에서 아들 케빈 역을 맡은 매컬리 컬킨은 사회관계망서비스(SNS)에 “엄마, 우리에게 시간이 더 있는 줄 알았어요. 의자에 나란히 앉아 이야기를 더 많이 나누고 싶었어요. 사랑해요. 다시 만나요”라고 애도했다.

영화 ‘제2의 연인’(Heartburn)에 함께 출연한 배우 메릴 스트리프는 “캐서린 오하라는 그가 연기했던 괴짜 역할에 대한 기지 넘치는 연민을 통해 세상에 사랑과 빛을 가져다줬다”며 “가족과 친구들, 그리고 그가 친구처럼 대해주던 관객에게는 참으로 큰 상실”이라고 추모했다.

유족으로는 영화 ‘비틀쥬스’ 촬영장에서 만나 결혼한 남편 보 웰치(74)와 아들 매튜·루크가 있다.

