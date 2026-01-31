이발소 차린 박보검, 미용사 자격증은 불합격..."시험장서 모두 나만 쳐다봐"

박보검이 ‘보검매직컬’에서 미용사 자격증 실기시험에 떨어졌다고 밝혔다. tvN Joy

배우 박보검이 미용사 국가자격증 실기시험에 도전했다가 실기 시험에서 떨어졌다고 밝혔다.

30일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘보검 매직컬’에서는 박보검이 배우 이상이, 곽동연과 함께 전북 무주의 한 마을에서 이발소를 열고 운영을 준비하는 과정이 공개됐다.

이날 박보검은 두 사람에게 “미용사 실기시험 본 거 좀 얘기해 볼까?”라며 미용사 국가자격증 실기시험에 응시한 일화를 전했다.

그는 “파마가 너무 어려웠다”며 “제한 시간 안에 봐야 하더라. 결론은 떨어졌다”고 털어놨다.

불합격 소식을 들은 이상이와 곽동연은 서로를 쳐다보며 당황한 듯한 표정을 지었다.

박보검은 시험 당일 상황도 설명했다. 박보검은 “시험을 보기 전 머리를 만져주시던 선생님이 ‘미작(미완성)은 절대 하지 말라, 그건 바로 탈락’이라고 조언해주셨다”고 말했다. 그렇지만 “주변을 보니 다른 응시자들은 이미 끝났었다”고 당시를 떠올렸다.



이어 “1분 안에 남은 1개의 섹션을 마무리해야했고, 한 머리 당 필요한 로드 개수가 원래 55개인데, 나는 45개밖에 채우지 못했다”고 당시 급박했던 심정을 드러냈다.

제한시간이 되고 감독관이 손 놓으라고 하자 모두 박보검을 쳐다봤다고. 그는 “모든 사람이 다 나만 봤다. 내가 누군지도 아실 테고”라고 웃으며 말했다.

박보검의 이야기를 들은 이상이와 곽동연은 “고생했다”며 박보검을 위로했다.

이날 세 사람은 이발소 개업 전 시뮬레이션을 진행하거나 영업 시간을 정하는 등 오픈 준비에 박을 가했다.

