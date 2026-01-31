“예전 직장 회장님 담배에 불 붙여드리는 꿈”…복권 1등 당첨자 사연

동행복권, 뉴시스

과거 근무하던 회사의 선대 회장이 등장한 꿈을 꾸고 난 뒤 구매한 복권이 1등에 당첨된 사연이 전해졌다.

복권 수탁사업자 동행복권은 지난 29일 공식 홈페이지를 통해 ‘스피또 1000’ 제102회차 1등 당첨자의 사연을 공개했다.

그는 당첨 소감으로 “얼마 전 예전 직장의 선대 회장이 꿈에 나타났다”며 “담배에 불을 붙여달라고 해 라이터로 불을 붙여드렸다”고 밝혔다.

이어 당첨자는 “당첨될 예지몽이었나 싶다”고 소감을 말했다.

평소에도 즉석복권을 즐겨 구매해 왔다는 A씨는 매주 정해진 수량의 스피또를 구입하고 있다. 그는 “스피또 1000은 4장, 스피또 2000은 2장을 구매해 아내와 함께 긁어보고 있다”고 말했다.

당첨금 활용 계획은 특별히 정해둔 것은 없다고 전해진다.

당첨자는 경기도 용인시 처인구 양지면의 한 복권판매점에서 해당 복권을 구입한 것으로 알려졌다.

스피또 1000은 1000원권 즉석복권으로, 제시된 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 중 하나와 일치할 경우 해당 등수의 금액을 받게 되는 복권이다.

