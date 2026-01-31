광장시장에서 ‘굴에 핫소스’ 찍어 먹고, 성수동서 연극 한 편 볼까

유통업계가 추운 겨울 시민들의 발길을 사로잡기 위해 먹거리와 볼거리가 가득한 이색 팝업스토어를 잇달아 선보이고 있다.

31일 업계에 따르면 오뚜기는 타바스코 브랜드가 오이스터바 'oyoyoy'와 협업해 광장시장에서 팝업스토어를 운영한다.

이번 협업에서는 겨울 제철 굴과 타바스코 브랜드의 4가지 핫소스(△할라피뇨 핫소스 △고추장 핫소스 △오리지널 핫소스 △스콜피온 소스)를 활용한 '매콤한 굴 페어링' 메뉴를 선보인다.

묵직한 식감의 바위굴에는 ‘할라피뇨 핫소스’를 곁들여 톡 쏘는 매콤함을 더했으며, 단맛이 특징인 고흥굴에는 ‘고추장 핫소스’를 조합해 한국적인 감칠맛을 강조했다.

바다 향이 진한 통영굴에는 ‘오리지널 핫소스’를 매칭해 타바스코® 브랜드의 헤리티지를 살렸고, 바삭하게 튀긴 굴튀김에는 강렬한 매운맛이 특징인 ‘스콜피온 소스’를 조합해 색다른 미식 경험을 제안한다.

이번 행사는 오는 3월2일까지 서울 종로구 광장시장 내 oyoyoy 팝업 매장에서 운영된다.

프레쉬 핸드메이드 코스메틱 브랜드 러쉬코리아는 러쉬만의 실험적인 공연 프로젝트 '러쉬 성수 팝업씨어터' 시즌3를 선보인다.

이번 시즌3 ‘비 마이 커튼콜(Be My Curtain Call)’은 오는 3월31일까지 매주 화요일 오후 4시와 5시에, 러쉬 성수점과 인근 거리에서 펼쳐진다.

러쉬 성수 팝업씨어터는 별도의 초대장이나 예약없이 지나가는 누구나 관객이 될 수 있는 열린 공연이다.

지난해 9월 무명 배우의 성장을 다룬 시즌1 '무명배우의 욕실편'과 드랙퀸들의 화려한 퍼포먼스를 선보인 시즌2 '드랙퀸의 화려한 외출'을 통해 관람객의 이목을 끌며, 일상 속에서 누구나 예술을 향유할 수 있는 러쉬 성수점만의 팝업 콘텐츠로 자리매김했다.

이번 공연 타이틀은 러쉬의 2026 밸런타인 에디션인 '비 마이 발렌타인' 리유저블 버블 바에서 영감을 얻어 기획되었다.

'나의 사랑을 증명하는 사람이 되어달라'는 고백의 메시지에, 관객의 환호와 박수로 배우를 다시 불러내는 '커튼콜'의 의미를 더해 관객과 배우 모두가 주인공이 되는 찬란한 순간을 선사하고자 한다.

러쉬코리아는 팝업씨어터 시즌3 개막을 기념해 이벤트도 준비했다. 공연 기간 중 러쉬 성수점에서 일정 금액 이상 구매한 고객에게는 러쉬와 커튼콜이 함께 준비한 특별한 선물을 증정할 계획이다.

다음달 1일부터 14일까지 '프리미엄 가나 취향 위크'를 전개한다.

디저트 카페, 소품샵, 위스키 바, 꽃집, 향수 가게 등 20여개 지역 점포와 함께 한다.

각 공간에서는 컬래버레이션 디저트 출시, 원데이 클래스, 위스키 페어링 등 맞춤형 체험 프로그램 운영한다.

특히, 이번 취향위크의 거점인 성수동의 대표 복합문화공간 LP카페 ‘바이닐 성수’에서는 프리미엄 가나 포토존, 원데이 클래스, 공연 등 다채로운 프로그램이 운영된다.

행사 기간 바이닐 성수 내부는 프리미엄 가나의 신제품을 맛볼 수 있는 공간과, 가나 오브제 및 조형물을 활용해 인증 사진을 남길 수 있는 포토존 등으로 꾸며진다.

또 이 기간에만 만나볼 수 있는 한정판 디저트도 선보인다. 프리미엄 가나의 겨울 신제품인 ‘트리플 베리’ 초콜릿을 모티브로 한 바움쿠헨으로, 초코 바움쿠헨 속을 트리플 베리 필링으로 채우고 LP 모양의 초콜릿을 얹은 상큼 달콤한 디저트다.

현장에서는 프리미엄 가나 신제품 3종(트리플 베리, 쿠키 베리, 랑드샤 치즈 베리)도 함께 체험할 수 있다.

신세계백화점이 2026년 신학기 시즌을 준비하는 부모님들을 위한 특별한 팝업스토어를 준비했다.

신세계백화점 강남점 10층에서 다음달 1일까지 스쿨더키퍼스 팝업 스토어를 선보인다.

스쿨더키퍼스는 7~11세 아이들의 무한한 가능성과 다양성을 스타일과 디자인으로 풀어내는 주니어 패션 브랜드다.

특히 이번 팝업을 통해 오프라인 최초로 2026년 봄 신상 제품을 공개한다.

대표상품은 제로백팩(6만9000원·한정수량), 스키퍼스 데님 재킷(8만9000원·한정수량), 테이퍼드 데님 팬츠(6만8000원), 피그 스트라이프 후드집업(7만2000원) 등이 있다.

