올림픽 한국 선수단, 밀라노 입성…'금 3개·톱10 달성하겠다'

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 대한민국 선수단 본진이 31일(한국시간) 결전지 이탈리아 밀라노에 입성했다.



이수경 단장을 필두로 한 선수단 본단 38명은 직항편을 이용해 밀라노 말펜사 국제공항에 무사히 도착했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전하는 대한민국 선수단 본진이 31일(한국시간) 이탈리아 밀라노에 도착한 뒤 한인회 등이 준비한 현수막 뒤에서 파이팅을 외치고 있다. 대한체육회 제공.

본단과 함께 출국했던 썰매 종목 등 코르티나담페초행 본단 7명은 프랑스 파리를 거쳐 현지로 향했다.



스피드스케이팅 박지우(강원도청)와 쇼트트랙 이준서(성남시청)는 태극기를 들고 선수단 앞에 섰다.



박지우는 개회식 한국 선수단 기수이고, 이준서는 쇼트트랙 남자 대표팀 주장이다.



개회식 남자 기수인 피겨스케이팅 국가대표 차준환(서울시청)은 다음 달 4일 입국한다.



이수경 단장과 김택수, 김나미 부단장 등 선수단 임원은 밝은 표정으로 뒤를 따랐다.



그리고 쇼트트랙, 스피드스케이팅 등 대표팀 주축 선수들이 피곤한 내색 없이 당당하게 입국장으로 나왔다.

스피드스케이팅 박지우(왼쪽)와 쇼트트랙 이준서가 31일(한국시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항에서 태극기를 들고 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전하는 한국 선수단을 이끌고 있다. 대한체육회 제공.

이날 최태호 주밀라노 총영사와 한인회 관계자들은 '대한민국 선수단 여러분 환영합니다!'라고 적힌 현수막을 들고 선수단을 반겼다.



선수단은 각각 밀라노와 코르티나담페초 선수촌에 입촌해 시차 적응과 컨디션 조절에 들어간다.



한국은 이번 대회에 선수 71명 등 총 130명의 선수단을 파견하고 금메달 3개와 종합 순위 10위 이내를 목표로 삼았다.



우리나라가 동계 올림픽 메달 집계 '톱10'에 든 건 국내에서 열린 2018 평창 동계 올림픽 7위(금5·은8·동4)가 마지막이다.



외국에서 열린 대회로는 2010 밴쿠버 동계 올림픽 5위(금6·은6·동2)가 최근 사례였다.



한국은 5일 오전 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열리는 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기로 대회를 시작하고, 개회식은 7일 밀라노 산시로에서 열린다.



이번 올림픽엔 약 90개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 2천900여명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 두고 경쟁을 벌인다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전하는 한국 선수단이 31일(한국시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항에 도착해 파이팅을 외치고 있다. 대한체육회 제공

올림픽 선수촌은 이날 공식 개장했다.



대회 조직위는 "이탈리아 선수단이 가장 먼저 선수촌에 입촌한 가운데 독일과 체코, 일본 선수단도 선수촌에 짐을 풀었다"고 전했다.



선수촌은 올림픽 기간 출전 선수들의 생활 거점으로 활용되고, 숙소와 식당, 훈련 및 회복 시설 등을 갖춘 종합 공간으로 운영된다.



개장 당일엔 자원봉사자 180여명과 100여명의 직원이 투입돼 입촌 및 선수 지원 업무를 담당했다.

