“신학기 가방부터 책상까지”...유통가, ‘설렘 반 걱정 반’ 학부모 공략 총력전

설레는 신학기가 한 달 앞으로 다가오면서 유통업계가 학생과 학부모의 마음을 사로잡기 위한 대대적인 프로모션에 돌입했다.

31일 업계에 따르면 신세계백화점은 2026년 신학기 시즌을 준비하는 부모님들을 위해 다음 달 1일까지 강남점 10층에서 7~11세 주니어 패션 브랜드 '스쿨더키퍼스' 팝업 스토어를 선보인다.

스쿨더키퍼스는 이번 팝업을 통해 오프라인 최초로 2026년 봄 신상 제품을 공개한다. 또한 스쿨더키퍼스의 대표 아이템들을 한자리에서 만나볼 수 있으며 여아를 위한 제품부터 성별에 구애받지 않는 아이템들까지 폭넓게 제안한다. 이월 상품에 대해서는 10% 할인한다.

롯데백화점은 본점 지하 1층 코스모너지 광장에서는 2월 8일까지 '내셔널지오그래픽'의 신학기 기념 팝업스토어를 선보인다.

다가오는 봄학기 개학을 맞이해 내셔널지오그래픽의 올해년 신상품 백팩 라인업을 선보이며, 팝업 기간 전 품목 10% 할인 혜택을 제공한다. 개학과 개강을 준비하는 학생 고객들을 위해 강한 보온성을 자랑하는 겨울 아우터 컬렉션도 최대 19% 할인 혜택과 함께 선보인다.

본점 팝업을 기념해 신학기 가방을 구매하는 고객에게는 '몰드 파우치'를 일별 10개 한정으로 선착순 제공하며, 5만원 이상 구매 고객에게는 '아이브(IVE) 이서 포토카드'를 한정 수량에 한해 증정한다.

CJ온스타일은 다음 달 1일까지 퍼시스 그룹과 함께 '신학기 대전'을 진행한다. 신학기 대전에는 퍼시스 그룹의 대표 브랜드인 일룸, 알로소, 데스커가 참여한다.

행사 기간 팔로워 24만 명을 보유한 인플루언서 '태이맘'과의 신학기 필수 아이템 공동구매도 진행한다. 알로소 '바드' 3인 소파와 '사티' 1인 소파를 최대 29% 할인하고, 구매 고객 전원에게 사은품과 10% 적립 혜택을 제공한다.

CJ온스타일은 이번 신학기 대전을 맞아 숏츠 콘텐츠도 대폭 강화했다. 신학기 가구 구매를 고민하는 학부모들의 사연과 궁금증을 담은 에피소드 숏츠를 제작했다.

이마트는 2월 4일까지 진행하는 고래잇 페스타에서 신학기 수요를 겨냥한 가구, 가전 혜택을 선보인다.

대표 상품인 '데코라인 플랜 침대세트'(슈퍼싱글)는 침대, 매트리스, 수납장, LED 조명 등이 포함된 세트 구성으로 19만 원대에 이마트 단독 판매한다. 동급 사양 상품 대비 70% 이상 낮은 가격의 초특가 구성으로 침대 하단 3개의 수납서랍과 벙커 공간으로 실용성을 높였다.

학습용 디지털 가전 혜택도 강화했다. 이마트 에이스토어에서는 '에브리유니즈' 앱으로 고등학생, 대학생 인증 시, 애플 인기상품에 최대 20% 학생할인 혜택을 제공한다.

