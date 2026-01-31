동국제약, 온라인 오픈마켓서 ‘센텔리안24’ 가품 유통 확인…소비자 주의 당부

동국제약은 최근 자사 더마화장품 브랜드 센텔리안24의 위조 제품이 온라인상에서 대량 유통되고 있는 정황을 포착하고 소비자들에게 공식적인 주의를 당부했다.

이번에 발견된 위조품은 패키지 디자인과 로고 등을 정교하게 복제했으나, 핵심 성분인 병풀 추출물 함량이나 제조 공정은 전혀 검증되지 않은 것으로 나타났다.

동국제약 제공

31일 제약업계에 따르면 동국제약은 최근 일부 오픈마켓을 중심으로 센텔리안24 주요 제품인 △마데카 크림 타이트 리프팅 △마데카 크림 타임리버스 △마데카 크림 액티브 스킨 포뮬러 △더 마데카 크림 △멜라캡처 앰플 프로 등의 위조품이 유통되고 있는 사실을 확인했다.

마데카크림은 2015년 출시 이후 누적 판매량 8500만개에 달하는 더마 코스메틱 대표 상품이다.

동국제약은 정확한 성분 정보를 확인할 수 없는 제품을 피부에 직접적으로 사용할 경우 피부에 심각한 악영향을 일으킬 수 있다며 주의를 요구했다.

동국제약은 현재 유통 중인 위조 제품과 정품의 차이를 구분할 수 있는 안내 자료를 마련해 소비자들에게 적극적으로 알리고 있다.

아울러 오픈마켓을 포함해 온라인 유통 채널을 대상으로 상시 모니터링을 강화하고, 위조 제품 판매자 대상 법적 대응을 통해 소비자 보호에 나선다는 방침이다.

동국제약 관계자는 “최근 접수되는 가품은 외관상 정품과 매우 유사하게 유통되고 있어 소비자 혼선과 피해 우려가 커지고 있는 상황”이라며 “소비자들은 반드시 정식 유통처를 통해 제품을 구매할 것을 요청 드리며, 동국제약은 위조 제품과 악의적 판매자 근절을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

