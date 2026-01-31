“아침엔 영하 10도, 오후부턴 기온 반전”…외출 전 꼭 확인하세요 [오늘날씨]

토요일인 31일은 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 매서운 강추위가 이어진다. 전국이 고기압의 영향권에 들며 맑은 하늘을 보이겠지만, 새벽 사이 지표면 온도가 급격히 낮아지면서 출근길과 나들이객의 발걸음을 무겁게 할 전망이다.

주말이자 토요일인 31일 아침 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 한파가 이어지겠다. 다만 낮부터 기온이 오르면서 추위가 다소 누그러지겠다. 뉴시스

다행히 이번 추위는 오후 들어 기세가 꺾인다. 서풍이 유입되면서 낮 기온은 영상권으로 올라서고, 평년 수준의 기온을 회복하며 추위가 다소 누그러질 것으로 보인다.

기상청은 "한파특보가 발효된 대부분의 중부지방과 전북북동부, 경북권에는 2월 1일까지 아침 기온이 -10도 안팎으로 매우 춥겠다"며 "바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야겠다"고 예보했다.

전국 대부분 지역에 건조특보가 내려진 가운데 작은 불씨도 대형 화재로 이어질 수 있어 산불과 각종 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다.

해안 지역을 중심으로는 순간풍속 55㎞/h 안팎의 강풍이 불 가능성이 있어 시설물 관리에도 주의가 필요하다.

해상에는 풍랑특보가 발효 중인 가운데, 동해 중부 먼 바다와 동해 남부 북쪽 바깥 먼 바다는 오전까지 바람이 30~60㎞/h(9~16㎧)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일 것으로 보여 조업 중인 선박의 안전 주의가 필요하다.

아침 최저기온은 -15도~-2도, 낮 최고기온은 0~8도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -11도, 인천 -9도, 수원 -11도, 춘천 -14도, 강릉 -5도, 청주 -9도, 대전 -9도, 전주 -8도, 광주 -5도, 대구 -7도, 부산 -3도, 제주 2도다.

낮 최고기온은 서울 1도, 인천 -1도, 수원 1도, 춘천 2도, 강릉 6도, 청주 2도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 5도, 대구 6도, 부산 8도, 제주 7도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다.

