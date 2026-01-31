대성 "JYP 자기애 대단…연습실 천장에도 이름 새겨놔"

그룹 빅뱅 멤버 대성이 박진영의 남다른 자기애에 혀를 내둘렀다.

30일 유튜브 채널 '집대성'에는 JYP엔터테인먼트 사옥을 찾은 대성의 모습이 공개됐다.

이날 대성은 JYP 사옥을 둘러보며 "층고도 높고 컴포트하다. 아늑하면서도 작은 게 아니라 오밀조밀하면서 꽉 차 있는 느낌"이라고 말했다.

이어 그룹 잇지의 안내에 따라 녹음실에 도착한 대성은 벽면에 쓰인 명언을 보고 놀라움을 금치 못했다.

채령은 "가슴으로 시작해서 머리로 끝내라. PD님이 노래를 만들 때 항상 하시는 말씀"이라고 설명했다.

녹음실 벽면에는 휘트니 휴스턴, 스티비 원더 등 세계적인 가수들의 얼굴이 색깔별로 프린트돼 있었다.

대성은 "진영이 형도 그렇고 모두가 꿈을 키웠던 뮤즈가 있으니까 한 명씩 기리면서 하는 게 좋다"고 말했다

특히 '마이클 잭슨'이라고 적힌 안무 연습실을 보며 "JYP 시그니처 방 아니냐. 많이 봤다"고 반가워했다.

대성은 천장에 새겨진 JYP 글자를 보고 "우리 형님 자기애는 정말. 여기에도 자기 이름을 넣으셨네"라며 탄성을 질렀다.

이에 리아는 연습실의 벽을 가리키며 "여러 인원이 연습할 때는 벽이 올라간다. 개방해서 큰 연습실로 쓸 수 있다"고 했고, 유나는 "PD님이 엄청 아끼신다. 이게 들어오는 게 되게 힘들었다고 하더라. 해외에서 배 타고 들어왔다고 한다"고 전했다.

<뉴시스>

