음성 공장 화재 초진… ‘연락 두절’ 외국인 근로자 2명 밤샘 수색

충북 음성군의 한 공장에서 화재가 발생한 지 3시간 만에 큰 불길이 잡혔다. 소방 당국은 연락이 두절된 외국인 근로자 2명에 대한 밤샘 수색·구조 작업을 이어 가고 있다.

30일 소방청에 따르면 소방 당국은 이날 오후 6시2분쯤 음성군 맹동면 두성리 공장 화재를 초진했다.

30일 충북 음성군 맹동면 두성리 공장 화재 현장에 무인 소방 로봇이 투입된 모습. 소방청 제공

기저귀, 물티슈 등을 생산하는 이 공장에서 이날 오후 2시56분쯤 불이 나 작업 중이던 100여명이 신속히 대피했으나, 20대 네팔 국적 근로자와 50대 카자흐스탄 국적 근로자의 소재가 파악되지 않고 있다. 공장엔 유해 화학물질이나 위험물 취급 사항은 없는 것으로 확인됐다.

소방청은 즉시 상황 대책반을 가동하고 현장 상황 관리관을 급파했다. 또 중앙119구조본부의 무인 소방 로봇 2대를 현장에 투입했다. 소방청과 현대자동차그룹이 공동 개발한 이 로봇은 원격 조작 및 자율 주행 기능, 직사·분무 원격 고성능 방수포 탑재, 짙은 농연 연무 제거 첨단 카메라, 자체 보호 분무 시스템, 고온용 독립 구동 타이어 등을 갖췄다.

화재 현장에 무인 소방 로봇이 투입된 건 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “가용한 모든 소방력과 특수 장비를 총동원해 인명 구조를 최우선으로 신속하고 안전하게 대응하겠다”며 “현장 대원의 안전을 철저히 확보하는 가운데 연소 확대 방지와 피해 최소화를 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

