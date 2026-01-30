친한동훈계, "당사에 전두환 사진 걸자"는 고성국 징계 요구

“당사에 전두환 대통령 사진 걸어야”, “오세훈 혁명적 컷오프 시켜야” 등의 주장을 한 극우 성향의 유튜버 고성국씨를 상대로 국민의힘 친한동훈(친한)계 의원들이 징계 요구서를 제출했다.

당 중앙윤리위원회가 최근 한동훈 전 대표를 제명하고 김종혁 전 최고위원에게 탈당 권유 처분을 내리자, 극단적 언행으로 논란을 빚은 ‘윤어게인’ 인사에도 동일한 잣대를 적용하라고 압박에 나선 모습이다. 이들이 고씨에 대한 징계사유로 든 ‘품위 유지 위반’은 앞서 김 전 최고위원이 처분받은 사유와도 동일하다.

친한계로 분류되는 국민의힘 의원들이 지난 29일 국회 로텐더홀 앞에서 의원총회를 앞두고 한동훈 전 대표 제명을 주도한 장동혁 대표 체제 지도부의 즉각 사퇴를 요구하는 집단 성명을 발표하고 있다. 이날 입장문에는 김성원(3선), 김형동·서범수·박정하·배현진(이상 재선), 고동진·박정훈·우재준·정성국·정연욱·김건·김예지·안상훈·유용원·진종오·한지아(이상 초선) 의원이 이름을 올렸다. 연합뉴스

김형동·고동진·박정훈·정성국·한지아 등 친한계 의원 10명은 30일 국민의힘 서울시당 윤리위원회에 고씨에 대한 징계 요구서를 제출했다. 이들은 고씨가 본인의 유튜브에서 한 발언에 대해 “당의 정강과 기본정책 및 당론에 명백하게 어긋나는 언행 및 타인에 대해 모욕적·협박적 표현을 지속적·반복적으로 행하고, 합리적 이유 없이 정치적 견해 등을 이유로 차별적인 발언을 통해 당의 명예를 실추시켰다”고 비판했다.

친한계 의원들이 징계의 근거로 적시한 고 씨의 발언은 크게 세 가지 대목이다.

우선 고씨가 지난 29일 본인 유튜브에서 “제일 먼저 해야될 일이 건국의 이승만 대통령, 근대화산업화의 박정희 대통령, 거의 피를 흘리지 않고 민주화를 이끌어내는 대역사적 대타협을 한 전두환 대통령, 노태우 대통령, 김영삼 대통령 그리고 박근혜 대통령, 윤석열 대통령까지 당사에 사진을 걸어야 된다”고 주장한 점을 지적했다.

이에 대해 친한계는 “국민의힘은 당헌 전문에서 자유민주주의를 공고히 한 부마항쟁, 5·18 민주화 운동 등 현대사의 ‘민주화 정신 운동’을 이어가는 것이 당의 정강임을 선언하고 있다”며 “내란죄로 처벌받은 2명의 전직 대통령의 사진을 당사에 걸자는 주장은 당을 민심에서 이반시키는 행위”라고 꼬집었다.

당 원로와 주요 정치인을 향한 원색적인 비난도 징계 사유에 포함됐다. 고씨가 김무성 상임고문을 향해 “김무성이가 아직 안 죽었나요”라고 발언한 데 대해, 의원들은 “당의 원로에게 ‘아직도 안 죽었냐’며 원색적인 비난을 퍼부으며 인격적 모독을 한 행위는 당원으로서 정당한 정치적 비판을 넘어서는 행위”라고 꼬집었다.

고씨가 오세훈 서울시장을 겨냥해 “아주 혁명적이고 충격적인 컷오프를 시켜서 모든 국민들이 ‘장동혁이 대단하네’라며 판을 우리가 주도해가야 한다”고 말한 것에 대해서도 “합리적인 이유 없이 민심을 이반시키는 발언”이라고 비판했다. 특히 친한계는 “여기서 ‘우리’가 누구를 말하는 것인지 윤리위에서 밝혀야 한다”며 배후 규명을 촉구했다.

