서울 아침 영하 11도 ‘강추위’, 낮부터 기온 올라…대기 매우 건조 [내일날씨]

토요일인 31일은 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지며 강추위가 이어질 전망이다. 다만 낮부터는 기온이 차츰 오르며 추위가 다소 누그러질 전망이다.
기상청은 30일 “한파특보가 발효된 대부분의 중부지방과 전북북동부, 경북권에는 2월 1일까지 아침 기온이 -10도 안팎으로 매우 춥겠다”며 “바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야겠다”고 밝혔다.
아침 최저기온은 -15도~-2도, 낮 최고기온은 0~8도를 오르내리겠다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 -11도, 인천 -9도, 수원 -11도, 춘천 -14도, 강릉 -5도, 청주 -9도, 대전 -9도, 전주 -8도, 광주 -5도, 대구 -7도, 부산 -3도, 제주 2도다.
낮 최고기온은 서울 1도, 인천 -1도, 수원 1도, 춘천 2도, 강릉 6도, 청주 2도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 5도, 대구 6도, 부산 8도, 제주 7도다.
기상청은 전국 대부분 지역에 건조특보가 내려진 상황으로, 산불과 각종 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다고 강조했다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.
