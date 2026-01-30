한·일, 9년 만에 해상 수색·구조훈련 재개… 국방장관 회담 열어

한·일 국방장관이 9년 만에 해상 수색·구조훈련(SAREX)를 재개한다. 국방장관 회담을 매년 열고, 군사 교류와 첨단기술 협력도 확대하기로 했다.

안규백 국방부 장관이 일본 해상자위대 요코스카총감부에 도착해 고이즈미 신지로 일본 방위대신의 안내를 받아 30일 이동하고 있다. 국방부 제공

안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위대신은 30일 일본 요코스카에서 한·일 국방장관 회담을 열었다. 이번 회담은 지난해 9월 일본의 방위대신 방한 이후 약 5개월 만에 성사된 장관급 회담이다.

양국은 이날 회담 뒤 발표한 공동 언론발표문을 통해 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축에 대한 의지를 재확인하고, 한일·한미일 공조를 지속해 나가기로 했다.

대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 SAREX를 실시하기로 했다. 한·일 SAREX는 한반도 인근 해역에서 선박 조난 등 상황이 발생했을 때 양국 함정이 함께 대응하는 절차를 점검하는 훈련을 말한다. 1999년 시작돼 격년으로 진행됐지만, 2017년 이후 약 9년 간 중단돼 왔다.

양 장관은 국방 당국이 서로 교류를 이어가는 것이 중요하다는 데 뜻을 모았다. 국방장관 회담을 연례화하고 상호 방문을 정례적으로 이어가기로 했다.

안규백 국방부 장관이 미 해군 제7함대를 방문해 항공모함 조지워싱턴함에 30일 승함하고 있다. 국방부 제공

군 간 교류 확대에도 공감했다. 양측은 이달 실시된 육군 3사관학교와 일본 육상자위대 간부후보생학교가 서로 교류한 사례를 긍정적으로 평가했다. 공군 특수비행팀 블랙이글스의 일본 항공자위대 나하 기지 첫 기착과 일본 항공자위대의 곡예비행팀 ‘블루임펄스’와의 교류도 환영했다.

양국 국방협력 관계 발전을 위해 인공지능(AI), 무인체계, 우주 등 첨단 과학기술 분야에서 협력 가능성을 모색하고, 이를 위한 국방 당국 간 논의도 진행할 예정이다.

