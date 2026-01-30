긴 한파의 끝…주말까지 춥다가 다음주 평년기온 회복

긴 한파의 끝이 보인다.



다가오는 주말까지 예년 이맘때보다 춥겠지만, 기온은 점차 오름세를 보이겠다.

한파가 이어지고 있는 30일 경기도 안양시 동안구 비산3동 꽃양묘장에 조성된 맨발길에서 시민들이 맨발로 걷고 있다. 연합뉴스

현재 한파특보가 내려진 중부지방 대부분과 전북북동부, 경북은 주말까지 아침 기온이 -10도 안팎에 그치겠다. 경기북동부와 강원내륙·산지는 아침 기온이 -15도 안팎까지 내려가겠다.



토요일인 31일 전국 아침 최저기온은 -15∼-2도, 낮 최고기온은 0∼8도겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -10도와 1도, 인천 -9도와 0도, 대전 -9도와 3도, 광주 -5도와 5도, 대구 -7도와 6도, 울산 -5도와 8도, 부산 -2도와 8도다.



일요일인 2월 1일은 아침 최저기온이 -13∼-1도로 전날보다 다소 오르겠고, 낮 최고기온은 0∼7도로 전날 수준을 유지할 전망이다.



다음 주 월요일인 2월 2일이 되면 아침 최저기온이 -10∼0도, 낮 최고기온이 -1∼8도로 기온이 평년기온(최저 -12∼0도·최고 1∼8도)과 비슷해지겠다. 이후 다음 주 내내 기온이 평년기온 수준을 유지할 것으로 예상된다.



백두대간 동쪽을 중심으로 제주를 제외한 전국 대부분 지역에 건조특보가 내려졌을 정도로 건조한 상태가 주말에도 이어지겠다.



해안을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불며 화재 위험성이 매우 크겠다.



맑은 가운데 서풍이 불며 동쪽을 중심으로 건조한 상황은 당분간 이어지겠으나, 다만 2월 1일 새벽부터 오전 사이 충남서해안·전라서해안·제주산지, 늦은 밤 인천·경기북부와 강원북부내륙 곳곳에 눈이 좀 오겠다. 적설은 서해5도 1∼3㎝를 제외하면 1㎝ 안팎 또는 1㎝ 미만에 그치겠다.



비슷한 시간대에 인천·경기남부서해안과 충청내륙·호남(서해안 제외)·경상서부내륙엔 눈발이 날리겠고 산지를 제외한 제주엔 눈발이 날리거나 빗방울이 떨어지겠다.



동해안에 주말까지 너울이 유입돼 물결이 갯바위나 방파제를 넘어 들이치면서 위험하겠다.



동해중부먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다에 31일 오전까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다.

