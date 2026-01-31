인천대발전기금, 이인재 총장 주도 중장기 재원 전략 체계화

인천대학교발전기금이 이인재 이사장 겸 국립 인천대 총장 주도로 중·장기적 재원 전략을 체계화한다. (재)인천대학교발전기금은 29일 오크우드 프리미어 인천에서 ‘발전기금 지속성장위원회’ 출범식 및 비전 선포식을 개최했다.

지속성장위원회는 이사회 직속 비상설 공식자문기구다. 고액 잠재기부자 발굴을 위한 기업·동문·지역사회 네트워크 연계, 기부문화 확산 및 브랜딩 전략 제안, 주요 모금 캠페인과 기부자 예우 정책 자문 등을 수행하게 된다.

이번 출범은 이 총장이 강조해 온 ‘대학의 장기 경쟁력은 안정적 재원 기반에서 출발한다’는 기조를 제도화한 조치다. 발전기금이 단순한 재원 조성 수단을 넘어 대학·지 간 전략 플랫폼으로 확장했다는 평가다.

위원회는 외부 전문가와 지역사회 리더들의 자문을 통해 모금 전략의 전문성·실행력 강화에 나설 예정이다. 또 실질적인 기부 확대가 가능한 구조를 구축하는 데 주력한다. 이날 행사에서는 ‘대학과 지역의 미래를 함께 만드는 동반자’라는 발전기금의 새로운 비전이 공식 발표됐다.

이 총장은 “발전기금은 대학과 지역사회가 함께 미래를 설계하는 연결 고리”라며 “지속성장위원회를 중심으로 인천대의 장기적 발전을 뒷받침할 안정적인 재원 기반을 구축해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지