인력난 뉴스 접할수록 “이민자 늘려야”…범죄·치안 이슈엔 “줄여야” 극과 극

국민들이 미디어에서 노동력 부족을 다룬 뉴스를 접할수록 이민 확대를 지지하는 반면, 외국인 범죄나 치안 관련 뉴스를 접할수록 이민에 반대하는 비율이 높다는 조사 결과가 나왔다. 미디어 노출 유형에 따라 이민 정책에 대한 태도가 ‘극과 극’을 보인다는 분석이다.

지난 1월25일 서울 중구 명동에서 혹한에 두꺼운 외투와 방한 용품으로 무장한 외국인 관광객들 모습. 연합뉴스

31일 이민정책연구원의 ‘미디어 속 이민자 모습에 대한 국민 인식 조사’ 결과에 따르면, 노동력이나 인력난 해소 관련 미디어 노출이 많은 집단(3.04점)에서 “향후 이민자 수를 늘려야 한다”는 응답이, 반대로 범죄·치안 관련 미디어 노출이 많은 집단(2.97점)에선 “향후 이민자 수를 줄여야 한다”는 응답이 많았다. 해당 보도를 전혀 본 적 없는 경우가 1점, 매우 자주 본다는 경우는 6점을 기준으로 평균값을 내 도출한 결과다.

국민들이 미디어를 통해 가장 많이 접하는 이민 관련 이슈는 범죄·치안(61.4%, 월 1∼2회 또는 주 1∼4회 이상 본다는 응답 기준)으로 조사됐다. 이어 노동력과 인력난 해소(59.9%), 사회보장·복지(59.0%), 피해·인권(56.5%) 순이었다. 불법 체류와 단속(49.2%), 지역 소비·상권 유지(46.5%)는 상대적으로 노출 빈도가 낮았다.

외국인 관련 콘텐츠를 접하는 주된 경로는 TV 뉴스(51.8%), 유튜브나 인스타그램 등 사회관계망서비스(42.9%), 온라인 뉴스 포털(29.0%)로 조사됐다.

다만 세대별 차이가 두드러졌다. 50~60대는 주로 TV 뉴스를 통해 노동력과 인력난 해소 이슈를, 20~30대는 주로 SNS를 통해 사회보장·복지나 피해·인권 이슈를 더 많이 접하는 것으로 나타났다.

이민정책연구원의 ‘미디어 속 이민자 모습에 대한 국민 인식 조사 ’결과. 이민정책연구원 제공

연구원은 케이스탯리서치에 의뢰해 지난해 11월 성인 남녀 1020명을 대상으로 이번 조사를 온라인으로 실시했다.

김화연 이민정책연구원 이민데이터센터장은 “특정 이슈에 대한 편향된 미디어 노출이 지속되면 실제와 괴리된 인식이 형성될 위험이 있다”며 “국민의 이민 수용성을 높여 이민정책 기반을 강화하려면 이민자의 경제·사회적 기여 등 다양한 관점의 정보 제공과 함께 공적 미디어를 중심으로 균형 잡힌 서사 구축이 필요하다”고 제언했다. 김 센터장은 이어 “세대별 미디어 소비 방식의 차이가 이민 관련 인식의 간극으로 이어질 수 있다”면서 “SNS에 팩트 체크 메시지, 뉴스 기반 채널엔 정책 중심 설명을 강화하는 차별적 접근이 요구된다”고 지적했다.

