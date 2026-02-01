충북 토지, 개발은 늘고 농지·임야는 줄었다

충북 토지 중 개발 면적은 늘고 농지와 임야 등의 면적은 감소했다.

1일 충북도에 따르면 지난해 말 기준 도내 전체면적은 7406㎢, 지번 수는 240만 필지로 확정됐다. 시군별로는 충주시가 전체면적의 13.3%(983㎢)로 가장 넓고 청주시 12.7%(941㎢), 제천시 11.9%(883㎢), 영동군 11.4%(847㎢), 괴산군 11.4%(842㎢), 단양군 10.5%(780㎢), 보은군 7.9%(584㎢), 옥천군 7.3%(537㎢), 음성군 7.0%(520㎢), 진천군 5.5%(407㎢), 증평군 1.1%(82㎢) 순이다.

충북 시∙군∙구 면적 및 지번수 현황. 충북도 제공

소유 구분별로는 개인이 48%(3319㎢)로 가장 많았다. 이어 국유지 22%, 군유지 9%, 법인 8%, 종중 8%, 도유지 3%, 기타 2%로 집계됐다.

2024년보다 지번 수는 9925필지가 증가했고 면적은 0.2㎢가 감소했다. 이에 대해 도는 토지의 개발행위허가와 도로, 하천 정비 사업으로 인한 토지분할 등에 따른 것으로 분석했다. 또 최초 등록 당시 경계와 면적에 오류가 있던 필지를 지적재조사사업의 추진과 등록사항정정을 통해 바로 잡은 결과로 풀이했다.

개발사업 등으로 지목별 면적 변화도 가져왔다 대지 2.9㎢와 공장용지 1.8㎢, 도로 0.9㎢ 순으로 증가했다. 또 전과 답의 농지는 4.9㎢, 임야는 4.8㎢ 각각 줄었다.

도 관계자는 “토지 면적과 이용현황 등의 변화를 확인하는 지적 통계 자료를 바탕으로 도민을 위한 토지정책을 적극적으로 추진해 재산권 보호는 물론 토지의 효율적 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.

