트럼프, 하메네이 코앞까지 겨누나…"공격 수위 상향 검토"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 겨냥해 기존 계획보다 공격 수위를 높인 새로운 군사 옵션을 검토 중이라고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 29일(현지시간) 보도했다.



여러 미 당국자에 따르면 최근 트럼프 대통령은 이란의 핵·미사일 시설 추가 타격 또는 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 입지 약화를 목표로 하는 확장된 군사 옵션 목록을 보고받았다.

이 옵션들의 수위는 이란 당국의 시위대 유혈 진압에 대응해 트럼프 대통령이 2주 전 검토한 대이란 공격 제안을 넘어서는 수준이라고 당국자들은 전했다.



이란 당국의 강경 진압에 시위가 소강 상태에 들어간 와중에 현재 트럼프 대통령이 검토 중인 옵션에는 미국이 이란 내 시설을 급습할 가능성도 포함됐다.



미 특공대를 비밀리에 투입해 작년 6월 폭격 때 파괴되지 않은 나머지 이란 핵 시설을 파괴하거나 심각한 타격을 입히는 방안으로, 가장 위험한 옵션으로 꼽힌다.



이러한 작전에 대비해 미군은 이란 같은 국가에 침투해 핵 시설 등 중요 목표물을 타격하는 특수 임무를 오랫동안 연습해왔다.

두번째로는, 이란의 군사 및 지도부 관련 목표물을 타격해 혼란을 일으키고, 이로써 이란 보안군 등이 최고지도자 하메네이를 제거할 수 있는 여건을 조성하는 옵션도 있다.



다만 하메네이가 제거되면 누가 이란을 통치할지, 혹은 하메네이의 후계자가 미국과 협상할 의지가 있을지는 불투명하다고 NYT는 짚었다.

이어 세 번째는 미국이 이란의 탄도미사일 프로그램을 재타격하는 옵션으로, 이스라엘이 강력히 밀어붙이는 방안이다.



이란은 작년 6월 '12일 전쟁' 기간 이스라엘이 파괴한 탄도미사일 프로그램을 대부분 재건한 상태다.



당국자들에 따르면 이런 옵션은 여전히 트럼프 대통령 측근들 사이에서 다듬어지고 논의 중이며, 군사 조치의 최종 목표에 대한 합의도 아직 이뤄지지 않았다.



트럼프 대통령도 아직 국방부가 제시한 특정 옵션을 승인하거나 선택하지 않았다. 그는 외교적 해결책 모색에 열려 있고, 최근에는 이란 정권 교체가 실현 가능한 옵션인지 고심했다고 한다.

트럼프 대통령은 이란 정부의 시위 유혈 진압을 문제 삼으며 이를 계기로 이란을 공격할 수 있다는 입장을 여러 차례 밝혀왔다.



이후 시위가 진정되자 이란에 대한 군사 개입 위협에서 한발 물러섰으나, 중동에 항공모함 전단을 보내는 등 무력 사용 가능성을 배제하지 않고 있다.



트럼프 대통령은 지난 28일 트루스소셜에 올린 글에서 지난해 미국이 이란 핵시설을 공격한 사건을 언급하며 "다음 공격은 훨씬 더 심각할 것"이라고 이란을 향해 경고했다.



대이란 군사 옵션과 관련해 애나 켈리 백악관 대변인은 성명에서 "트럼프 대통령은 이란과 관련해 실행할 수 있는 많은 옵션을 갖고 있다"며 "대통령은 어떤 조치도 필요하지 않기를 바란다고 말했지만, 이란 정권은 너무 늦기 전에 합의해야 할 것"이라고 밝혔다.

