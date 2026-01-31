인천 최대 복합문화시설 ‘상상플랫폼’ 입주 파트너 모집

인천 최대 복합문화시설이자 개항장 일대 핵심 관광시설인 상상플랫폼 1∼2층에 입주할 파트너를 찾는다.

인천관광공사는 이번에 2023년 최초 공모와 비교해 임대 조건을 예비 입주자 친화적으로 개선했다고 31일 밝혔다. 임대 수수료는 매출에 따른 수수료 방식으로 전환하고, 임대 공간도 3개로 나눠 선택의 폭을 넓혔다.

모집 대상은 상상플랫폼 1·2·3관이다. 각각 △전시·체험 △상상마켓(로컬셀렉트숍) △스포츠콤플렉스(복합스포츠센터) 운영사를 뽑을 예정이다. 임대공간은 희망 시 2개 이상에 중복 지원할 수 있으며, 제안평가를 거쳐 최종 선정된다. 계약 기간은 10년이다.

다만 상상플랫폼 주변으로 1·8부두 재개발 사업이 예정돼 있어, 입주를 희망하는 때 관련 일정을 충분히 검토할 필요가 있다. 자세한 사항은 인천관광공사 홈페이지 공지사항을 통해 확인하면 된다.

유지상 인천관광공사 사장은 “상상플랫폼을 인천 시민과 관광객 모두가 찾는 대표 문화시설로 재탄생시키기 위해 함께 성장할 업체를 모집한다”며 “창의적인 콘텐츠와 운영 역량을 갖춘 곳들의 많은 관심·참여를 바란다”고 말했다.

