갤럭시 워치 ‘삼성 헬스’, 식약처 ‘디지털의료·건강지원기기’ 1호 등록

삼성전자는 자사 갤럭시 워치8 시리즈 등에 탑재된 삼성 헬스의 주요 기능이 식품의약품안전처(식약처)의 '디지털의료·건강지원기기' 1호로 등록됐다고 30일 밝혔다. 삼성전자 제공

30일 삼성전자에 따르면 식약처는 지난해 1월 시행된 ‘디지털의료제품법’에 따라 올해 1월부터 디지털의료·건강지원기기의 자율신고 및 성능인증 제도를 도입했다. 이는 인공지능(AI) 등 발전하는 디지털 헬스 제품을 제도화한 첫 사례다. 식약처는 신고 제품 정보를 공개해 소비자 접근성을 높이고 투명한 제품 선택을 지원할 방침이다.

삼성전자는 이번 제도화 움직임에 동참해 갤럭시 워치에서 제공하는 심박수, 혈중 산소, 걸음 수 등 삼성 헬스의 핵심 기능을 국내 최초로 디지털의료·건강지원기기 신고제에 등록했다. 삼성 헬스는 수면, 활동, 식이, 마음건강 등 주요 지표를 추적하고 AI 기반 맞춤형 인사이트를 제공하는 서비스다. 갤럭시 워치와 갤럭시 링 등 웨어러블 기기와 연동해 체계적인 건강 관리를 지원한다.

사용자는 갤럭시 웨어러블 기기를 통해 하루 종일 심박수를 자동으로 측정하고 이상 징후 감지 시 알림을 받을 수 있다. 일상 및 수면 중 혈액 내 산소포화도 측정도 가능해 전반적인 호흡기 건강 상태를 모니터링할 수 있다.

최종민 삼성전자 MX사업부 디지털 헬스팀 상무는 “삼성전자는 건강 관리에 필수적인 도구로 자리매김하고 있는 웨어러블 기기를 통해 앞으로도 예방적 건강 관리를 위한 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

