민주 박홍배, 한국열에너지공사 설립 법안 발의

더불어민주당 박홍배 의원이 30일 열에너지 통합 관리를 위한 한국열에너지공사 설립 법안을 발의했다고 밝혔다.

법안은 국가 차원의 열에너지 전담 공공기관을 설립하는 게 골자다. 열에너지공사를 새로 만들어 기존 한국지역난방공사를 승계하게 하는 식이다.

열에너지공사는 열에너지 자원 개발·이용·관리, 전력-열 연계 등 역할을 수행해 탄소중립 실현에 기여하도록 한단 것이다.

국회미래연구원에 따르면 열에너지는 국내 최종 에너지 소비의 48%를 차지한다. 에너지 부문 온실가스 배출량 29%가 열에너지 생산 과정에서 발생한다.

법안은 열에너지공사가 구체적으로 기존 열·전기 공급과 재생에너지 사업과 함께 열에너지의 효율적 이용을 위한 국가 관리 사업을 수행하도록 하고 있다.

박 의원은 “전기나 가스와 달리 열에너지는 국가 차원의 관리 체계가 부재했다”며 “한국열에너지공사는 흩어져 있던 열에너지를 통합 관리해 에너지 전환과 탄소중립을 뒷받침하는 에너지 컨트롤타워가 될 것”이라고 밝혔다.

