'프듀 101' 워너원, 4월 완전체로 돌아온다…복귀 프로그램은?

그룹 워너원(Wanna One). 스윙엔터테인먼트

Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌 2'(2017)를 통해 탄생했던 그룹 워너원(Wanna One)이 6년만에 완전체로 복귀한다.

30일 한 연예매체에 따르면 워너원이 Mnet 플러스가 제작하는 리얼리티 예능 출연을 앞두고 있다. 방송은 오는 4월로 총 6부작으로 구성될 예정이다.

앞서 M.net Plus는 지난 1일 공식 유튜브 채널에 '2026 커밍순 우리 다시 만나'라는 제목의 영상을 게시하며 이들의 컴백을 암시한 바 있다.

영상에서는 워너원의 히트곡 '봄바람'의 한 구절인 "우리 다시 만나"라는 가사가 흘러나왔고, 말미에는 "우리는 다시 간다(We GO Again)"는 재결합을 암시하는 듯한 메시지가 등장했다.

유튜브 'M.net Plus' 캡처

특히, 해당 곡은 2019년 워너원이 활동을 종료하며 선보였던 마지막 곡으로 팬들의 기대감을 높였다.

이는 이번 엠넷의 발표로 해당 리얼리티 예능 예고편으로 확인되며, 6년만에 워너원 완전체 모습을 볼 수 있다는 점에서 팬들의 관심이 집중되고 있다.

엠넷은 "워너원 멤버들이 팬덤 '워너블'과의 만남을 고민하던 중, 워너블이 가장 좋아했떤 리얼리티 콘텐츠를 제작하기로 뜻을 모았다. 현재 해당 리얼리티 프로그램은 2026년 상반기 공개를 목표로 준비중이며, 구체적인 편성과 세부 내용은 확정되는 대로 안내할 예정"이라고 밝혔다.

한편, 워너원은 한국인 10명, 대만인 1명으로 이루어진 다국적 아이돌 그룹으로 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운, 라이관린으로 구성됐다.

이들은 2017년 8월 7일 데뷔해 연예·방송가에서 다양한 활약을 펼쳤으며, 히트곡으로는 에너제틱(Energetic), 부메랑(BOOMERANG), Beautiful, 봄바람, 활활, 켜줘 등이 있다. 하지만 2019년 1월 27일을 마지막으로 활동을 종료하면서 팬들에 큰 아쉬움을 안겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지