농협, '농심천심 범국민운동 추진위원회'출범

28일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 농심천심 범국민운동 추진위원회 발족식과 1차 회의 후 강호동 농협중앙회장(사진 왼쪽에서 일곱 번째), 김경진 추진위원회 위원장(사진 왼쪽에서 네 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회는 28일 서울 중구 본관에서‘돈 버는 농업’을 실천해 농업소득을 증대하고,‘살기 좋은 농촌’을 만들어 농촌에 활력을 불어넣기 위한「농심천심(農心天心) 범국민운동 추진위원회」발족식과 제1차 회의를 개최했다.

’농심천심 범국민운동’은 “농부의 마음(農心)이 곧 하늘의 뜻(天心)”이라는 철학을 바탕으로, 농업 ․ 농촌의 공익적 가치를 재조명하고 이를 통해 농촌에 지속 가능한 활력을 불어넣어 신토불이 운동을 계승·발전시키기 위한 농협의 새로운 운동이다.

이날 출범한 추진위원회 위원은 총 18명으로 농축협 조합장 등 내부 위원 6명, 사회 각계각층 외부 전문가와 소비자단체 및 농업인단체 대표 등 외부 위원 12명으로 구성됐다.

추진위원회는 향후 농심천심 운동이 범국민운동으로 확산될 수 있도록 위원 각자의 분야에서 정책·사업 자문은 물론, 실행 파트너로서 역할을 수행할 예정이며 정기 회의는 매 분기 진행될 계획이다.

​김경진 추진위원회 위원장(부회장 직무대행, 농협중앙회 이사)은 “각계각층의 저명한 인사들로 구성된 추진위원회가 농심천심 운동을 전 국민의 공감을 얻는 대표적인 농촌 활력화 운동으로 정착시키는 데 큰 동력이 될 것”이라며 “앞으로 위원들과 긴밀히 소통해 도시와 농촌이 함께 성장하는 새로운 대한민국 농협을 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지