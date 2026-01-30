“2028년 착공이 대책인가”… 야권 1·29 공급대책에 ‘희망고문’ 포격

송언석 국민의힘 원내대표. 뉴스1

정부가 발표한 1·29 부동산 공급 대책을 두고 야권은 일제히 강력한 비판에 나섰다. 국민의힘 지도부와 국토교통위원회 소속 의원들은 이번 대책을 핵심이 빠진 실패할 정책으로 규정하며 정부의 부동산 실정을 정면으로 겨냥했다.

30일 국민의힘 송언석 원내대표는 원내대책회의에서 재개발 규제 완화가 빠진 이번 공급 정책은 또다시 실패할 가능성이 크다며 정책의 한계를 지적했다. 특히 공급 시계가 시장의 요구와 동떨어져 있다는 점을 강조했다. 송 원내대표는 착공 시점이 대부분 2028년 이후인데 공사 기간을 고려하면 실제 입주는 빨라야 5년 뒤라며 당장의 주거 불안을 해소하기엔 너무 늦은 대책이라고 분석했다. 또한 과거 주민 반대로 무산됐던 태릉 CC 등을 다시 포함한 것을 두고 지자체와의 협의 없는 일방적 추진이라며 비판의 수위를 높였다.

청년과 신혼부부를 앞세운 정부의 홍보 전략이 현실과 괴리되어 있다는 비판도 이어졌다. 조은희·김재섭 의원 등은 기자회견을 통해 분양가가 20억 원을 넘는 용산국제업무지구 등을 공급지로 내세운 것은 무주택 서민에게 그림의 떡을 흔드는 격이라고 꼬집었다. 대출 규제와 소득 수준을 고려할 때 사실상 현금 부자들만 접근 가능한 선별적 공급이 될 것이라는 지적이다. 이들은 이전 시기조차 불확실한 과천경마장 부지 등을 언급하며 정부가 신기루 같은 숫자로 국민을 희롱하고 있다고 주장했다.

공급 물량의 실체에 대한 의문도 제기됐다. 국회 국토교통위원회 소속 이종욱 의원의 분석에 따르면 정부가 발표한 6만 호 중 순수 신규 물량은 약 1만 5000호인 26%에 불과한 것으로 나타났다. 나머지 74%인 4만 5000호가량은 기존에 추진 중이거나 이미 주민 반대 등으로 무산된 사업을 재포장한 수준이라는 것이다. 이 의원은 이를 두고 대규모 신규 공급인 것처럼 부풀린 대국민 사기극이라며 날을 세웠다.

야권은 공공 주도의 공급만으로는 시장 안정을 이룰 수 없다는 입장이다. 국민의힘은 가장 빠르고 효과적인 해법으로 규제 완화를 통한 민간 주도의 재건축·재개발 정상화를 촉구하고 있다. 정부가 발표한 6만 호의 신기루보다 실질적인 37만 호 공급에 힘을 실어야 한다는 주장이다.

이번 1·29 대책이 야권의 강력한 반발과 실효성 논란에 부딪히면서 향후 국회 차원의 검증 과정에서도 상당한 진통이 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지