‘김병기 최측근’ 이지희 구의원 2차 경찰 출석…차남 숭실대 편입 의혹 관련

공천 헌금 등 각종 의혹이 제기되고 있는 김병기 무소속 의원의 최측근 이지희 동작구의회 부의장이 경찰에 재차 소환됐다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 30일 오전 9시30분부터 이 부의장을 피고발인 신분으로 불러 조사를 진행하고 있다. 이 부의장이 수사기관에 소환된 것은 지난 21일에 이어 두 번째다.

이지희 동작구의회 부의장. 연합뉴스

이날 김 의원 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹과 관련해 집중 조사가 이뤄질 것으로 보인다. 이 전 부의장은 김 의원 차남이 입학할 해외 대학 국내캠퍼스를 알아봐주고 면접에 동행했으며, 해외 대학 편입이 불발된 후 숭실대 측과의 접촉 창구 역할을 했다는 의혹을 받는다. 경찰은 이 구의원이 김 의원 차남의 편입을 돕는 과정에서 청탁이나 외압이 있었는지 등을 들여다보고 있다.

이날 오전 9시21분쯤 서울 마포구 광역수사단 청사에 출석한 이 부의장은 ‘공천헌금 전달했다는 혐의를 인정하는지’, ‘김 의원 차남의 편입은 왜 도왔는지’, ‘오늘 어떤 점 소명하러 왔는지’ 등을 묻는 취재진의 질문에 답하지 않고 조사실로 들어섰다.

앞서 김 의원의 전 보좌진들은 김 의원 차남이 숭실대 계약학과 편입 요건을 맞추기 해당 업체에 입사해 근무하는 과정에서 청탁 등 특혜가 있었다는 의혹을 제기했다. 김 의원의 전 보좌진들의 진술에 따르면 김 의원은 이 전 부의장의 소개로 지난 2021년 말 숭실대를 찾아 장범식 전 숭실대 총장에게 편입 이야기를 꺼낸 것으로 전해졌다.

이듬해 4월 이 전 부의장과 보좌진은 숭실대를 방문해 계약학과 편입에 대해 문의했고, 김 의원의 차남은 2022년 서울 금천구에 있는 한 회사에 입사해 해당 이력을 토대로 2023년 초 숭실대 혁신경영학과 편입에 성공했다.

이와 관련해 경찰은 지난 22일 김 의원 차남이 다녔던 중소기업 등 관련 업체 3곳에 대해 압수수색도 실시했다. 해당 중소기업 대표는 참고인 신분으로 경찰 조사를 받은 뒤 최근 피의자 신분으로 전환되기도 했다.

한편 이 전 부의장은 김 의원의 공천 헌금 수수 의혹에도 연루돼 있다. 전직 동작구의원 전모씨와 김모씨는 더불어민주당에 제출한 탄원서에서 2020년 총선을 앞두고 이 구의원이 선거 자금을 요구해 각각 1000만 원과 2000만 원을 김 의원 측에 건넸다가 수개월 뒤 돌려받았다고 주장했다.

