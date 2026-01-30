화사, 청룡 무대 화제성 그대로 이어 '굿 굿바이' MV 1억 뷰 돌파

화사(HWASA)의 솔로곡 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 뮤직비디오 1억 뷰 돌파 축전 이미지. 피네이션

가수 화사(HWASA)의 솔로곡 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 뮤직비디오(MV)가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파하며 식지 않는 인기를 보이고 있다.

'Good Goodbye'(굿 굿바이) 뮤직비디오는 30일 오전 9시 20분 기준 화사의 공식 유튜브 채널에서 1억 뷰를 돌파했다. 이는 지난해 10월 15일 오후 6시 음원과 함께 동시 공개된 지 약 3개월하고 보름만이다.

'Good Goodbye'(굿 굿바이)는 '좋은 안녕'이 가능한 일인지에 대한 물음에서 시작해 상대의 행복을 바라는 따뜻한 이별 노래로, 뮤직비디오에서 화사는 배우 박정민과 오래된 연인 케미를 선보였다.

지난 11월 19일 방송된 KBS 제46회 청룡영화상 시상식에서 가수 화사와 박정민이 축하무대를 펼치고 있다. KBS Entertain 유튜브 영상 캡처

두 사람은 애틋하면서도 익숙한 장기 연애 커플의 모습을 자연스럽게 연기해 뮤직비디오 공개 후 대중의 많은 관심이 집중됐다.

또 두 사람은 지난해 11월 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '제64회 청룡영화상'에서 합동 축하 무대를 선보여 화제가 된 바 있다.

당시 무대에서 두 사람은 뮤직비디오 내용과 자연스레 연결되면서 영화 속 한 장면같은 모습을 선보여 청중을 비롯한 시청자들은 환호했고, 이후 두 사람은 단숨에 대세 스타 반열에 올랐다.

한편, 'Good Goodbye'(굿 굿바이)는 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬'(PAK) 신기록을 세우기도 했다. 멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로 ,바이브 등 주요 6개 음원 사이트의 일간·주간·실시간 차트 순위를 통합 집계하는 아이차트에 따르면 해당 곡은 총 750회의 '퍼펙트 올킬'(PAK)을 기록했다.

한편, 화사는 지난 17일부터 이틀간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2026 HWASA CONCERT <MI CASA>(2026 화사 콘서트 <미 카사>)'를 열고 팬들과 만났다.

