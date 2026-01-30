한혜진 '두쫀쿠' 솔직 평가…"굳이 안 먹어도 아무 탈 없는 맛"

모델 한혜진이 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'를 처음 먹어본 소감을 전했다.

29일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 '세상 괴로운 먹방'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 한혜진은 최근 유행하는 편의점 음식인 불닭 미역 컵밥, 한화 이글스 음료, 흑백요리사 철가방 만두, 연세우유 빵 등을 먹고 평가를 남겼다.

평소 체중 관리를 철저히 하는 한혜진은 대부분의 편의점 음식을 먹고 선뜻 손이 가지 않는다는 반응을 보였다.

특히 한혜진은 두쫀쿠 시식을 앞두고는 "이거 겉이 초코 파우더지 않냐"며 "여기저기 떨어지고 치아에 끼고 입술에 묻고 이래서 남자 친구나 썸남 앞에서 먹을 건 못 되는 것 같다"고 걱정을 앞세워 보는 이들의 웃음을 자아냈다.

두쫀쿠를 한입 베어 문 한혜진은 5점 만점에 3.5점 평점을 매기며 "살면서 한 번 정도 먹어봐도 되고 굳이 안 먹어도 아무 탈 없는 맛"이라고 설명했다. 또 "촬영 때 아니면 제 돈으로 자발적으로 사서 먹는 일은 아마 없지 않았을까"라고 덧붙이기도 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지