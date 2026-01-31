현대건설, 국내 최초 ‘원격제어 타워크레인’ 도입

현대건설이 건설 현장의 작업 위험을 낮추기 위한 ‘원격제어 타워크레인’을 국내 최초로 도입했다.

30일 현대건설은 전날 경기 과천 주암동 ‘디에이치 아델스타’ 현장에서 원격제어 타워크레인과 실내 점검 드론, 자재 운반 로봇, 자율주행 모바일 플랫폼 등 현장 안전과 작업 지원을 위한 스마트 건설기술 시연회를 열었다고 밝혔다.

타워크레인 조종사가 현대건설이 개발한 원격 조종실에서 ‘원격제어 타워크레인’을 조정하고 있다. 현대건설 제공

원격제어 타워크레인은 전방위 모니터링 카메라와 저지연 원격제어 기술을 결합해 작업자가 고공·고위험 작업 구역에 직접 진입하지 않고 지상에 설치된 원격 조종실에서 장비를 운용하도록 설계된 장비다.

고도가 높은 고위험 환경에서 운전원을 분리해 추락사고 위험 등을 방지하고, 지상 원격 조종실에서 장비를 운용해 기상 변화나 극한 환경의 영향을 최소화할 수 있다는 점이 특징이다. 현대건설은 국토교통부에서 ‘건설기계 안전기준 특례’를 승인받아 해당 기술을 국내 최초로 실제 건설 현장에 적용했다.

타워크레인에는 9대의 카메라가 설치돼 작업 반경 전반을 다각도에서 실시간 모니터링할 수 있고, 기존의 상공 조종석에서는 확인이 어려웠던 사각지대 시야도 확보된다. 조종실에서는 실시간 작업 영상과 함께 풍속 정보, 타워크레인 충돌방지시스템 등 주요 안전 정보를 확인할 수 있다.

특히 0.01초 이내의 제어 응답이 가능한 저지연 통신기술을 적용해 조종 입력과 장비 반응 간 지연을 최소화함으로써 원격제어 환경에서도 즉각적인 조작이 가능하다. 이를 통해 조종사는 상공 조종석과 유사한 시야와 조작 환경을 유지한 상태에서 안정적으로 장비를 운용하고, 작업 중 위험 요소를 사전 인지해 대응할 수 있어 현장 안전사고 예방에 도움이 될 것이라고 현대건설은 설명했다.

현대건설 관계자는 “국내 건설 현장 최초의 원격조정 타워크레인 도입은 고위험 작업 환경에서의 안전 관리 강화와 작업 여건 개선을 위한 기술 도입 사례”라며 “디지털 기반 운영 방식을 주요 작업 영역으로 확대해 현장 운영의 안정성과 효율을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지