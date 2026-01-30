방탄소년단, 日 레협 플래티넘·골드 추가…에스파 카리나 '업' 골드

글로벌 슈퍼그룹 '방탄소년단'(BTS)이 일본레코드협회에서 스트리밍 인증을 추가했다.

30일 일본레코드협회에 따르면, 방탄소년단 앤솔러지 앨범 '프루프(Proof)' 타이틀곡 '옛 투 컴(Yet To Come)'과 정규 3집 '러브 유어셀프 전 '티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')' 수록곡 '러브 메이즈(Love Maze)'가 작년 12월 기준 누적 재생 수 각각 1억5000만 회를 돌파하며 스트리밍 부문 '플래티넘', '골드' 인증을 받았다.

'옛 투 컴'은 방탄소년단이 걸어온 음악 여정을 되돌아보는 동시에 더욱 찬란하게 빛날 앞날을 기약하는 곡이다. '러브 메이즈'는 미로 속에서 엇갈리지 않길 바라는 마음을 그린 노래로 전 세계 아미(ARMY·팬덤명)를 향한 메시지가 담겼다.

두 곡의 스트리밍 상승세는 완전체 컴백을 앞두고 방탄소년단의 메시지를 되새기려는 글로벌 팬덤의 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 방탄소년단은 3월20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 약 3년9개월 만의 완전체 컴백이다.

이와 함께 같은 달 한일 프로젝트 걸그룹 '아이즈원'의 '파노라마(Panorama)'가 플래티넘 인증을 받았다. K-팝 시스템을 기반 삼은 그룹 '엑스지(XG)'의 '레프트 라이트(LEFT RIGHT)'는 골드 인증을 획득했다. 그룹 '에스파' 멤버 카리나의 솔로곡 '업(UP)'도 골드를 받았다.

일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.

방탄소년단은 총 16개의 '플래티넘'과 48개의 '골드' 인증을 보유하고 있다. 특히 '다이너마이트(Dynamite)'와 '버터(Butter)'로 '다이아몬드' 인증을 획득했다. 이는 K-팝 최초이자 유일한 기록이다.

