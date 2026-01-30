'금리 20%' 적금 송은이, "금액 크지 않아"...항간에 떠도는 ‘노후대비설’ 해명

송은이가 화제였던 고금리 적금에 대해 직접 입을 열었다. 비보티비

개그맨 송은이가 ‘연 20%대 고금리 적금 통장’으로 노후 준비가 다 됐을 거라는 가설을 해명했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘※최초공개※ 대표님 쉬신다길래.... 집 기습방문! 근데 대표님 "송은이 전설의 적금 진짜인가요?"’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 제작진은 송은이의 집에 방문해 ‘이율 20% 적금 통장’에 대해 질문했고, 송은이는 이에 대해 차분히 자신의 입장을 밝혔다.

송은이는 “그거는 내가 한 번 오해를 풀어야 할 거 같다”고 말문을 열었다.

이어 “물론 지금 드는 적금보다 훨씬 높은 이율인데 금액이 크진 않다”며 “마치 그것 덕분에 내가 노후가 다 준비된 것처럼 사람들에게 보이는 데 그건 아니다”고 해명했다.

유지한 적금은 당시 20%대 이율이 감가돼서 지금은 10%대 이율이다. 그는 “그런데 금액이 크지 않기 때문에”라며 재차 노후 대비설에 선 그었고 꾸준히 했다는 점을 언급했다.

당시 상품에 가입한 이유는 세제 혜택을 받고 연금을 들기 위해서라고 밝혔다.

그는 재테크의 중요성도 강조했다. 송은이는 “재테크는 하면 좋은 거 같다”며 “적더라도 적금은 드는 습관. 그 순간의 작은 습관. 작은 게 결코 작지 않다. 재테크는 그게 중요하다”고 덧붙였다.

송은이의 말을 들은 제작진은 “대표님 같다”고 칭찬해 웃음을 자아냈다. 자세히 공개되지 않았지만 이후에도 송은이는 노년을 준비하는 루틴을 강조하며 조언에 힘썼다.

“노년을 위한 준비를 중년인 지금 해야겠다”는 생각을 전했다.

끝으로 구독자를 챙겼다. 송은이는 “구독자분들도 바로바로 하시라고 내가 (세제) 선물 받은 게 많으니까 락스랑 세제를 좀 나눠드릴까?”라고 아이디어를 냈다.

과거 송은이는 방송을 통해 1993년 은행 연금저축 상품에 가입했다고 전했다. 당시는 월급 20만 원 받던 시절이었다. 은행 측에서 해지를 권유하는 연락이 와도 받고 있지 않고, 금리만 봐도 행복하다고 말했다.

